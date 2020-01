Save the Children pide a México proteger a menores en Caravana Migrante

La Organización Save the Children hizo este martes un enérgico llamado al Estado mexicano para garantizar el interés superior y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que integran la primera Caravana Migrante de este año que en los últimos días se apostó en la frontera sur de México.



Mediante un comunicado, la organización estimó que más de 3.000 personas, entre las que se encuentran cientos de niñas, niños y adolescentes, cruzaron desde el pasado 18 de enero diferentes puntos de la frontera entre Guatemala y México.



"Estamos preocupados por las condiciones en las que se encuentran niñas, niños y adolescentes que integran esta nueva Caravana. La respuesta que reciban por parte del gobierno mexicano será fundamental para salvaguardar su bienestar y salud mental", declaró Jorge Vidal Arnaud, director de programas de Save the Children en México.



Señaló que la respuesta institucional debe estar sustentada en el procedimiento de protección y restitución de derechos conferido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, independientemente de su estatus migratorio.



"Salir de casa bajo las condiciones en las que lo han hecho, resulta una experiencia traumatizante, que genera mucha ansiedad y estrés. Es importante que no sean separados de sus familiares ni que sean remitidos a centros de detención", añadió el activista.



La organización indicó que desde octubre de 2018 hasta la fecha, ha dado apoyo a más de 15,000 niñas, niños y adolescentes migrantes quienes han huido de la pobreza, la violencia o en la búsqueda de reunificarse con sus familiares.



Además, la organización hizo un llamado al Gobierno mexicano sobre la necesidad de contar con medidas especiales de protección y planes de restitución de los derechos de la niñez, que incluyan el acceso a servicios básicos como la vivienda, salud y educación.



Por otra parte, el coordinador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado mexicano, Ricardo Monreal Ávila, espera que el diálogo prevalezca en la frontera sur tras los incidentes entre una caravana de migrantes y elementos de la Guardia Nacional.



En conferencia, Monreal indicó que las instituciones mexicanas "deben actuar mediante el diálogo, la conciliación, la conversación y los acuerdos, pues son el único camino que puede llevar a la salvaguarda de nuestras fronteras y del Estado de Derecho".



Dijo que la Cámara de Senadores "está en desacuerdo con medidas represivas y contenciones a la fuerza "y se pronunció por el respeto a los derechos humanos.



Indicó que vigilarán el tránsito pacífico y los derechos humanos de los migrantes, pero también dijo que el Senado mexicano "no aceptará que se viole el tránsito de personas, pero sí pugnará porque se cuide el orden jurídico en las fronteras para el ingreso".



El fin de semana miles de migrantes se agolparon en la frontera entre Guatemala y México, mientras que el Instituto Nacional de Migración mexicano anunció que permitía el ingreso por grupos de 20, a quienes revisarían su condición migratoria.



Sin embargo, este lunes, alrededor de 500 migrantes de la caravana, en su mayoría hondureños, cruzaron irregularmente a México al saltar al río Suchiate desde el Puente Rodolfo Robles tras la negativa del Gobierno mexicano de otorgarles libre tránsito hasta Estados Unidos.



El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que detuvieron a 402 personas, otras 40 volvieron por su cuenta a Guatemala y otras 58 se internaron por la selva, además de otros 110 hondureños deportados vía aérea por Villahermosa, Tabasco.