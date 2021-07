Schwarzenegger pide optimismo y no "desesperación" contra la crisis climática

VIENA, Austria (EFE).- Optimismo y acción antes que catastrofismo y desesperación. Arnold Schwarzenegger lanzó hoy un mensaje de ánimo en la lucha contra el cambio climático en el que acusó a los políticos de no hacer nada y pidió concentrar el esfuerzo en la lucha contra la contaminación por los combustibles fósiles.



"El cambio climático no mata a siete millones de personas cada año, la polución lo hace", denunció el actor en la apertura de la Austria World Summit, la cumbre que lanzó hace cinco años y que reúne a políticos y activistas para hablar de medioambiente.

La estrella de Hollywood, un gran promotor de las energías verdes cuando fue gobernador de California (2003-2011), recurrió a su vida y películas para ilustrar su discurso.

Así, se refirió a la serie de filmes de "Terminator" o a "Predator" como historias sobre la voluntad de lucha y la esperanza de los humanos.

Por ello, pidió cambiar el mensaje y la forma de comunicarlo.

"Escucho hablar a los medioambientalistas sobre la amenaza existencial del cambio climático y que vamos a ser eliminados", dijo al denunciar que mucha gente se sienta "abrumada".

ÁNIMOS Y NO DESESPERACIÓN

"No uses combustibles fósiles, no uses plásticos, no comas carne", enumeró Schwarzenegger al afirmar que no le sorprende que la opinión pública "esté confusa y desconecte".

"Sé que los desafíos que enfrentamos son enormes, que no podemos relajarnos y hay que avanzar de forma agresiva. Pero la gente necesita ánimos y no sólo desesperación", aseguró.

Por ello, pidió "no desgastar a la opinión pública" y propuso concentrar el discurso en la contaminación, algo que "es fácil de entender porque se puede ver".

"La polución es el enemigo número uno, mata a los arrecifes de coral, hace que se derritan los polos, es la causa del cambio climático", afirmó.

En ese sentido, pidió atender también a "las cosas buenas que están pasando en el mundo" y a los cambios tecnológicos, como la apuesta de muchos fabricantes de automóviles por los coches eléctricos o que grandes compañías, como Amazon o Apple, tengan planes de ser neutrales en emisiones en 20 o 30 años.

Por ejemplo, aseguró que hay previsiones de que la inversión en energías verdes supere a las de combustibles fósiles en los próximos años el carbón está dejando de usarse para generar electricidad.

CRÍTICAS A TRUMP

"El único que quería recuperar el carbón era Donald Trump, pero él también está cayendo rápidamente", dijo sobre el expresidente de EE.UU., con el que fue muy crítico por sus políticas medioambientales, pese a que Schwarzenegger es también del Partido Republicano.

El actor y ex político lanzó también un mensaje crítico contra los líderes mundiales, a los que acusó de estar "paralizados" ante el cambio climático y no hacer nada.

"En la cumbre del G7 no pasó nada substancial", afirmó sobre la reciente reunión de los siete países más rico del planeta, al tiempo que dijo que los "políticos nunca solucionan nada" y que es la gente la que siempre ha provocado los grandes cambios sociales.