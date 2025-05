Se decide el futuro de controvertida jueza que participa en juicio por muerte de Maradona

BUENOS AIRES (AP) — Todas las miradas se posaban el martes en la jueza del tribunal que lleva a delante el juicio a siete profesionales de la salud acusados de la muerte del ídolo futbolístico Diego Maradona.

La jueza Julieta Makintach está en el ojo del huracán tras quedar involucrada en la grabación de un documental no autorizado sobre el proceso.

Makintach rechazó los señalamientos en su contra en una audiencia encabezada por el tribunal de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, que definirá en las próximas horas si es apartada del juicio y la continuidad del proceso de interés mundial que comenzó en marzo.

"No hay delito ni mal desempeño, pero sí una operación mediática para apartarme de este debate", afirmó Makintach. Al integrar el tribunal de tres miembros, la magistrada debe pronunciarse —lo mismo que sus colegas— sobre el pedido de su apartamiento del proceso que han solicitado fiscales y querellantes.

"No me voy a apartar, no me voy a excusar, no hice nada irregular y mucho menos que ponga en juego la neutralidad; no voy a dar lugar a la nulidad de este debate", subrayó la magistrada.

Las audiencias judiciales se reanudaron en la fecha luego de estar una semana suspendidas a la espera de novedades en la investigación que dilucida el comportamiento de la jueza.

A raíz de los señalamientos sobre su involucración en el documental no consentido, la magistrada fue denunciada por no haberse mostrado imparcial con las preguntas que hizo a los acusados durante las audiencias, que habría usado como una puesta en escena para el producto audiovisual que se estaba grabando.

La magistrada negó días atrás haber realizado el documental, lo que ha quedado en entredicho con la reciente difusión de distintas imágenes por parte de canales de televisión mostrándola durante varios momentos de la grabación que tuvieron lugar en las instalaciones del tribunal.

Varias de esas imágenes captadas por el sistema de vigilancia del tribunal a horas del comienzo del juicio fueron reproducidas en la sala de audiencias de la fecha. En ellas se podía ver a Makintach acompañada por una amiga, también involucrada en la grabación.

"¿Pidió pruebas? Acá está la prueba", dijo el fiscal Patricio Ferrari dirigiéndose a la magistrada mientras se reproducían varias secuencias.

"Esto fue un reality señores jueces. Una sobreactuación permanente de la doctora Makintach que en todo momento ofició de actriz y no de jueza", afirmó Ferarri, mientras la magistraba manifestaba su rechazo con gestos.

El fiscal y el abogado de dos de la hijas de Maradona, Fernando Burlando, insistieron con su pedido de apartamiento de la magistrada.

Antes de entrar a la audiencia, Burlando había dicho a periodistas que si el juicio prosigue "sería un mamarracho".

"Es un escándalo nunca visto, nunca oído...la que está en tela de juicio es la justicia; el juez debe ser y parecer, para que sociedad duerma tranquila", afirmó el letrado.

Las imágenes que salpican a Makintach integran una investigación paralela que abrió la justicia mientras se sustancia el juicio en el que siete profesionales de la salud están señalados por su presunta responsabilidad en la muerte de Maradona el 25 de noviembre de 2020.

El legendario futbolista murió a los 60 años, mientras se recuperaba durante una internación domiciliaria en una casa alquilada en las afueras de la capital de una cirugía para remover un hematoma subdural en su cabeza, a la que se había sometido dos semanas antes en una clínica privada. Los hoy acusados tenían a su cargo velar por la salud del exjugador.