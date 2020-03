Se elevan a 13 los casos confirmados y en tratamiento del COVID-19 en Panamá

Seis nuevos casos de COVID-19 fueron confirmados este miércoles en Panamá, con lo que se elevaron a 13 los contagios constatados y en tratamiento en el país, que ya registra un fallecido por la pandemia del coronavirus y aplica medidas como la suspensión de clases y de eventos masivos.



Del total de casos registrados hasta ahora en Panamá, cuatro corresponden a hombres, incluido el único fallecido, y diez a mujeres, todos panameños, dijo en una conferencia de prensa la ministra de Salud, Rosario Turner.



De los 13 pacientes con COVID-19, diez se encuentran en cuarentena en sus casas, dos están hospitalizados y estables, y uno se encuentra en cuidados intensivos.



Todos estos casos están concentrados en unos diez corregimientos de la capital y su periferia, de acuerdo con la información oficial.



Hasta el momento no se ha dado ningún caso de personal médico o funcionarios de salud contagiados, dijeron las autoridades de salud.



Panamá confirmó el lunes pasado el primer caso de coronavirus en una panameña de 40 años que llegó el domingo de España.



El martes las autoridades informaron de la primera muerte por el coronavirus, un hombre 64 años que padecía de otras patologías y que no había viajado recientemente.



Desde este miércoles y hasta el próximo 7 de abril estarán suspendidas las clases en el área metropolitana, al tiempo que han sido anuladas todas las ferias, convenciones y eventos deportivos y culturales en todo el país.



Las autoridades ampliaron la suspensión de clases al interior del país a partir de mañana jueves y hasta el próximo 20 de marzo, en tanto que las universidades estatales y privadas determinaron que no darán clases presenciales hasta el 7 de abril.



Los emblemáticos Festival de las Artes Escénicas (FAE), previsto del 17 al 23 de este mes, y el Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF), programado del 26 de marzo al 1 de abril, fueron aplazados para una fecha aún por precisar.



Efe pudo constatar este miércoles que trabajadores de servicios masivos como el Metro de la capital ya utilizan tapabocas y desinfectaban vagones del suburbano.



Productos como el gel alcoholado, las mascarillas y artículos desinfectantes han desaparecido en las últimas horas de las principales tiendas del país, donde se han visto algunas escenas de largas filas a la espera de entrar en estos establecimientos, en algunos de los cuales están racionando la venta de estos enseres.



El Gobierno ha hecho un llamado a la calma y volvió a pedir este miércoles que se extremen las medidas de higiene personal y colectiva, y que se eviten las aglomeraciones.



Este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia después de que el número de casos afectados por el COVID-19 fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado.



"Podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente" en los próximos días y semanas, indicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.