Se enfrenta ELN contra militares; hay un muerto

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Caracas.- Al menos un muerto y "varios heridos" dejó un enfrentamiento entre la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela, informó este la ONG Fundaredes, que monitorea las zonas fronterizas. Sin precisar dónde ocurrió el hecho, el director de la ONG, Javier Tarazona, dijo que están "documentando mayores detalles para hacerlos públicos".

Esta información se conoció un día después de que la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos emitiera una alerta de seguridad en la que recomienda a sus ciudadanos no viajar al departamento colombiano de Norte de Santander "ni a menos de 10 kilómetros/5 millas de la frontera entre Colombia y Venezuela".

En X, el Departamento de Estado indicó que "existe un riesgo elevado de ataques por parte de grupos armados ilegales, incluido el ELN, en el departamento de Norte de Santander, incluyendo ataques con drones y rifles contra instalaciones policiales y militares".

La guerrilla del ELN tiene presencia en Venezuela desde hace varios años, según las denuncias de varias ONG, aunque las autoridades de venezolanas no lo reconocen.

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El Gobierno de Nicolás Maduro fue acusado en diversas oportunidades por varias ONG, entre ellas Fundaredes, de ofrecer refugio a estos y otros guerrilleros colombianos, incluidos los de la extinta FARC.

De hecho, el propio Tarazona estuvo preso cuatro años y sigue con una causa abierta en su contra acusado de "terrorismo", "traición" e "incitación al odio", luego de haber denunciado supuestos vínculos entre el Gobierno venezolano y estos grupos guerrilleros.