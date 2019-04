Se estanca el diálogo sobre el "brexit"

Londres, Ing.- La negociación para diseñar un acuerdo del "brexit" que cuente con el respaldo de la oposición laborista en el Reino Unido ha quedado estancada, entre reproches a la primera ministra, la conservadora Theresa May, por no aceptar cambios en su plan.

El Gobierno insiste en que afronta el diálogo sin líneas rojas y con la "mente abierta", pero los laboristas aseguran que May no está dispuesta a ofrecer un "compromiso real" y han avanzado que no hay programadas nuevas reuniones por ahora.

El ministro de Economía, Philip Hammond, ha detallado que esperan intercambiar "algún texto más" con los laboristas este fin de semana, por lo que considera que la negociación, que se inició el miércoles, continúa en marcha.

La principal demanda del partido que lidera Jeremy Corbyn es incluir en ese documento, que delinea la futura relación bilateral entre Londres y Bruselas, planes para forjar una unión aduanera con el resto de países comunitarios tras el "brexit".

Cambio en pasaportes

El Reino Unido comenzó a expedir pasaportes británicos sin las palabras "Unión Europea" en su portada el pasado 30 de marzo, cuando se esperaba que el país hubiera abandonado el bloque comunitario, según ha confirmado este sábado el Ministerio de Interior.

Los nuevos pasaportes tienen el mismo color y un diseño similar al de los antiguos, si bien han eliminado la referencia a la Unión, según las imágenes que han compartido en las redes sociales ciudadanos británicos que han renovado el documento en los últimos días.

Una de las británicas que ya tiene el nuevo documento, Susan Hindle, expresó a medios locales su sorpresa al recibir el pasaporte. "Lo que de verdad importa son los cambios que va a provocar (el ´brexit´), el daño que va a hacer a la economía, a nuestras comunidades y a nuestra posición internacional".