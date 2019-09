Se hace viral reacción de un perro de la calle al recibir croquetas

Un joven compartió a través de redes sociales su experiencia con un perro callejero a quien le dio de comer, obteniendo una emotiva respuesta por parte del animal.

En su publicación, el joven, quien en su cuenta señala ser originario del estado de Coahuila, va relatando cómo se encontró con el animal y este empezó a agitar su cola por lo que él interpretó como felicidad "de ver a alguien pasar".

También publicó un video en el que se ve que le ofrece una bolsa con croquetas que luego sirve en un recipiente de plástico y entonces el perro come.

"Caminando al seven por unas galletas ya que moría de ganas por unas, vi este pequeño perro acercarme a mí, movía la cola, estaba contento de ver a alguien pasar", se lee en la publicación.

"Los animales no hablan, pero su espíritu transmitía hambre y felicidad", escribió.