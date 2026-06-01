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Se incendia autobús en Turquía; hay 8 muertos

Por EFE

Junio 01, 2026 03:00 a.m.
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Se incendia autobús en Turquía; hay 8 muertos
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      Estambul, Turquía.- Al menos ocho personas, entre ellas un bebé, han muerto este domingo en un accidente de autobús en Turquía, al incendiarse el vehículo tras chocar con la barandilla de la calzada en la provincia occidental de Denizli, informa la prensa turca.

      El accidente tuvo lugar de madrugada en la autopista, de tres carriles en cada dirección, que comunica la ciudad de Esmirna, en la costa egea, con Antalya, en la orilla del Mediterráneo, a una distancia de 450 kilómetros.

      El autobús, procedente de Esmirna y con destino a Antalya, con 38 pasajeros y tres empleados a bordo, había recorrido aproximadamente la mitad del trayecto cuando chocó por causas desconocidas contra el quitamiedos a la derecha y se incendió.

      Ocho personas murieron, entre ellas un bebé de 9 meses, y 33 resultaron heridas y han sido llevados a los hospitales de la zona, informa la agencia turca Anadolu.

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      Hoy es el último día del periodo vacacional de la fiesta del Cordero, celebrada el miércoles pasado, que incluye tres días y medio de festivos oficiales y permite a muchos ciudadanos planificar una estancia en la playa de fin de semana.

      En Turquía, se registran anualmente unos 6.500 muertes por accidentes de tráfico.

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