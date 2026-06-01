Se recuperan 5 personas de ébola

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Bunia, RDC.- Cinco pacientes se han recuperado de un tipo raro de ébola, afirmó el domingo el director de la Organización Mundial de la Salud durante una visita a la ciudad de Bunia, en el este de la República Democrática del Congo, que se encuentra en el corazón de un brote.

"Cuatro personas serán dadas de alta hoy y hubo una que fue dada de alta anteayer", señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS durante la inauguración de un nuevo centro de tratamiento del ébola en Bunia, capital provincial de Ituri.

"Por supuesto, seguimos trabajando en vacunas y tratamientos, pero eso no significa que la gente no pueda recuperarse del ébola", añadió.

La OMS informó el viernes que un paciente se había recuperado del virus de Bundibugyo, el tipo de ébola identificado en el brote actual, que no tiene tratamiento ni vacuna aprobadas. Fue la primera recuperación documentada de un paciente confirmada con la variedad de Bundibugyo durante el brote actual.

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La organización sanitaria indicó que las cifras oficiales más recientes mostraron 906 casos sospechosos y 223 muertes sospechosas. Uganda, país vecino, ha confirmado nueve casos y una muerte, informó el viernes el Ministerio de Salud ugandés.

Tedros subrayó la importancia de involucrar a la comunidad en la respuesta al brote durante la apertura del nuevo centro de tratamiento el domingo.

"Si acuden a los centros de salud cuando tienen síntomas, pueden recibir apoyo y recuperarse, así que la clave es presentarse lo antes posible y obtener el apoyo necesario", señaló el jefe de la OMS.

"Podemos detener este ébola y cualquiera que lo tenga también puede recuperarse", agregó.