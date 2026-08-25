Se registran hasta 90 casos diarios de ébola

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Nairobi, Kenia.- La epidemia de ébola en la República Democrática (RDC) avanza tras registrar unos 90 casos diarios confirmados durante los cien primeros días desde su declaración, que se cumplieron este domingo y en los que se ha convertido en la segunda más mortífera de la historia, advirtió este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"En los primeros tres meses se ha registrado un promedio diario de alrededor de 90 casos confirmados", dijo la OMS.

Dicha cifra es "notablemente superior" a la observada en el brote del este congoleño entre 2018 y 2020, que causó 2,299 muertes y 3,481 casos; y al de África occidental entre 2014 y 2016, el peor de la historia y que ocasionó 1,000 muertos y 28,000 contagios.

La actual epidemia ha provocado, hasta el momento, 2,642 muertos y 5,514 casos confirmados en seis provincias congoleñas, y su transmisión, según la OMS, "avanza más rápido que los esfuerzos de control".

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"Podemos controlar el brote de ébola, pero solo mediante una acción intensificada en las comunidades afectadas, liderada por los dirigentes nacionales, provinciales y locales, junto con las propias comunidades, financiada con los recursos necesarios y respaldada por la colaboración comprometida de todos los socios en la RDC y más allá", manifestó este lunes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.