Sébastien Lecornu propone suspender aumento de edad de jubilación en Francia

PARÍS (AP) — El primer ministro francés Sébastien Lecornu dijo que propondrá suspender un plan controvertido para aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, a fin de evitar la caída de su frágil gobierno minoritario.

Después de una semana de intensa agitación política, el recién nombrado Lecornu declaró en un discurso en la Asamblea Nacional que la ley, una política emblemática del presidente francés Emmanuel Macron, se pondría en pausa hasta después de las próximas elecciones presidenciales en 2027.

El Partido Socialista, que no forma parte de la coalición gobernante, había exigido la derogación de la ley y la oferta de Lecornu fue vista como un requisito previo para el posible apoyo de los socialistas.

El jueves, Lecornu enfrentará dos mociones de censura, una del partido de extrema izquierda Francia Insumisa y la otra del partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional. Los dos partidos no tienen suficientes escaños para derrocar al gobierno de Lecornu por sí solos, pero el primer ministro podría verse rápidamente deshecho si los socialistas y otros en la izquierda se unen a ellos.

"Propondré al Parlamento, a partir de este otoño, que suspendamos la reforma de pensiones de 2023 hasta las elecciones presidenciales", indicó Lecornu. "No habrá aumento en la edad de jubilación desde ahora hasta enero de 2028".

Lecornu señaló que la suspensión costaría 400 millones de euros (463 millones de dólares) en 2026, y 1.800 millones de euros en 2027. Dijo que beneficiará a 3,5 millones de ciudadanos franceses.

"Por lo tanto, tendrá que ser compensado financieramente, incluso a través de medidas de reducción de gastos. No se puede llevar a cabo a expensas de un aumento del déficit", manifestó.

El déficit de Francia alcanzó el 5,8% del producto interno bruto el año pasado, muy por encima del objetivo oficial de la UE del 3%. Francia también enfrenta una crisis de deuda masiva. Al final del primer trimestre de 2025, la deuda pública de Francia se situó en 3,346 billones de euros, o el 114% del PIB.

Se necesitarán concesiones

Más temprano el martes, Lecornu se reunió con su gabinete para discutir el presupuesto de 2026, que debe ser aprobado antes de fin de año. Dijo que el objetivo principal sería reducir el déficit por debajo del 5% del PIB para salvaguardar la soberanía de Francia, enfatizando la necesidad de disciplina fiscal y ahorros estructurales.

Entre las medidas bajo consideración están la reducción de la burocracia, la lucha contra el fraude social y fiscal, recortes fiscales dirigidos a pequeñas y medianas empresas, y contribuciones excepcionales de grandes corporaciones.

Lecornu también confirmó que no utilizaría un poder constitucional especial para aprobar el presupuesto en el parlamento sin votación, y en su lugar buscaría un acuerdo con los legisladores.

Con su gobierno pendiendo de un hilo, el recién nombrado primer ministro de Francia debe hacer concesiones a sus oponentes políticos.

Los lados opuestos del espectro político han criticado la decisión de Macron de volver a nombrar a Lecornu, exministro de defensa de Francia y cuarto primer ministro en apenas un año.

Con menos de dos años antes de las próximas elecciones presidenciales, el Reagrupamiento Nacional insta a Macron a convocar otra votación parlamentaria anticipada mientras que Francia Insumisa quiere que Macron renuncie.

Aprobada en el parlamento sin votación en 2023 a pesar de las protestas masivas, el cambio de pensiones aumenta gradualmente la edad de jubilación de 62 a 64 años. Los partidos de oposición quieren que se elimine.

Aquellos que piden la suspensión de la ley han ganado un aliado de alto perfil. El economista ganador del Premio Nobel Philippe Aghion dijo a la emisora France dos que debería suspenderse hasta 2027.

"Creo que necesitamos detener el reloj ahora hasta las elecciones presidenciales", sostuvo Aghion, argumentando que hacerlo sería "la manera de calmar las cosas" y "no cuesta mucho pausarlo".

Última oportunidad para Macron

El nuevo nombramiento de Lecornu es ampliamente visto como la última oportunidad de Macron para revitalizar su segundo mandato. Su campo centrista carece de mayoría en la Asamblea Nacional y enfrenta críticas crecientes incluso dentro de sus filas.

La decisión sorpresa de Macron el año pasado de disolver la Asamblea Nacional resultó en un parlamento sin mayoría decisiva y una parálisis política.

Durante el último año, los sucesivos gobiernos minoritarios han colapsado rápidamente, dejando a Francia sumida en el estancamiento mientras enfrenta una tasa de pobreza en aumento y una crisis de deuda creciente que ha alarmado a los mercados y socios de la UE.