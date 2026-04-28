Secuestran en Nigeria a 23 niños huérfanos

Abuya, Nigeria.- Hombres armados irrumpieron en un orfanato de una comunidad del centro-norte de Nigeria y secuestraron a 23 huérfanos, informaron las autoridades el lunes. Desde entonces, 15 pupilos han sido rescatados.

El ataque ocurrió en una "zona aislada" de Lokoja, la capital del estado de Kogi, según un comunicado del comisionado estatal, Kingsley Femi Fanwo. El centro, Grupo de Escuelas Dahallukitab, operaba de manera ilegal, afirmó.

No se indicó la edad de los menores secuestrados, pero en Nigeria el término "pupilo" suele referirse a alguien en preescolar o primaria, por lo general hasta los 12 años.

"Continúan las operaciones intensivas para asegurar el regreso seguro de las ocho víctimas restantes y detener a los responsables", dijo Fanwo.

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Los secuestros de estudiantes han llegado a definir la inseguridad en la nación más poblada de África.

Analistas afirman que los grupos armados consideran a las escuelas y a los alumnos como objetivos "estratégicos".

Entre los grupos armados islamistas más destacados están Boko Haram y su facción escindida, conocida como ISWAP. También está el grupo Lakurawa, vinculado al Estado Islámico, que opera en comunidades del noroeste del país, en la frontera con Níger.