Seguidores de Trump destruyen equipos de medios

Seguidores del presidente saliente, Donald Trump, agredieron a los medios de comunicación presentes, que estaban cubriendo el caos en Washington, y destruyeron sus equipos.

Chip Reid, de CBS News, informó sobre los incidentes que se vivieron afuera del Capitolio: "No había policías a nuestro alrededor. Estábamos solos. Recuerdo que uno de los manifestantes que estaba junto a mí dijo: 'A la policía no les importan ustedes. Solo protegen a los senadores. Estás solo, amigo'".

William Turton, de Bloomberg News, también subió a Twitter imágenes y videos en los que se ve a los manifestantes agredir a los medios.

Ellie Hall, de BuzzFeed, también consignó en sus redes la agresión y en un video se ve cómo los manifestantes pro-Trump corean: "Estamos en guerra. Venimos por los cuerpos", al lado de los equipos destrozados.

"No cederemos nunca, nunca concederemos", dijo el presidente Donald Trump a los miles de manifestantes congregados en la mañana a las afueras de la Casa Blanca para la marcha denominada "Salvar a EU".

El gobernante ha dicho que "los medios de comunicación son el mayor problema que tenemos en lo que a mí respecta, el mayor problema... Se han convertido en el enemigo del pueblo".