Seis heridos en “ataque terrorista”

Boulder, Colorado.- Un hombre armado con un lanzallamas improvisado gritaba “Palestina libre “ y arrojó un artefacto incendiario contra un grupo que se reunió para llamar la atención sobre la situación de los rehenes israelíes en la Franja de Gaza, informaron las autoridades policiales el domingo. Seis personas resultaron heridas, incluidas algunas que sufrieron quemaduras.

El sospechoso, Mohamed Sabry Soliman, de 45 años, enfrentará cargos en relación con el ataque, el cual era investigado por el FBI como acto terrorista.

Las edades de las seis víctimas van desde los 67 hasta los 88 años y las lesiones van desde graves hasta leves. El ataque ocurrió cuando miembros de un grupo de voluntarios llamado Run For Their Lives concluía su manifestación semanal para llamar la atención sobre la situación de los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza.

Un video del lugar muestra a un testigo gritando: “Está justo ahí. Está lanzando cócteles Molotov”, mientras un policía avanza con su arma desenfundada hacia un sospechoso que estaba con el torso desnudo y sostenía recipientes en cada mano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autoridades no divulgaron detalles sobre Soliman, pero declararon que creen que actuó solo y que no se busca a ningún otro sospechoso. De momento no se anunciaron cargos penales.