Senador de EU queda varado 27 horas en autopista por nevadas

La nevada que golpeó el noreste de Estados Unidos dejó varados a cientos de automovilistas, entre ellos el senador Tim Kaine, quien vía Twitter compartió cuál era la situación.

"Actualización: he estado en el camino 27 horas", tuiteó poco después de las 14:30.

Kaine, excompañero de fórmula de Hillary Clinton cuando fue candidata a la presidencia, en 2016, y senador por Virginia, se vio afectado por el cierre de la autopista I-95, que conduce a Washington DC, mientras las autoridades intentaban despejar las vías obstruidas por troncos, nieve y camiones que quedaron inmovilizados. Además de la nevada, se reportó un accidente que involucró a seis tráileres.

"Comencé mi trayecto hacia DC, que normalmente me toma dos horas, ayer a las 13:00. Diecinueve horas después todavía estoy lejos del Capitolio", fue su primer tuit la mañana de este martes, acompañado de una foto de su coche detrás de tres camiones.

Pidió a los ciudadanos "mantenerse a salvo" y dijo que estaba en contacto con su oficina para ver de qué modo ayudar a los residentes de Virginia afectados.

Unas horas después, comentó que una familia que venía de Florida se puso "a repartir naranjas a mitad de la noche" para los que se quedaron atorados en la carretera. Subió una foto de la naranja en su auto. "¡Dios los bendiga!".

Luego dijo: "Me siento frustrado, pero no estoy en grandes problemas".

Poco después de su último tuit, se informó que el senador ya estaba en Washington. Otros automovilistas alertaron de que se estaban quedando sin combustible para poder mantener encendida la calefacción, y que no tenían comida ni agua.