Sepultan a víctimas de ataques en Gaza

Tel Aviv, Israel.- Los palestinos enterraron a una embarazada de gemelos y a dos de sus hijos, quienes estaban entre al menos 13 personas muertas en ataques israelíes en Gaza.

El saldo del viernes incluyó a dos hombres que murieron en Ciudad de Gaza y otras ocho personas que murieron en la ciudad sureña de Jan Yunis, según hospitales locales. Funcionarios del Hospital Nasser en Jan Yunis indicaron que las ocho personas, entre ellas cuatro policías, murieron después de que Israel atacó un vehículo policial.

Khalid Al-Tanani, de Beit Lahiya, recordó la serie de ataques que mató a su esposa ya dos de sus cuatro hijos en el norte de la Franja de Gaza.

"Con el primer proyectil, gracias a Dios todos sobrevivimos y nos llamábamos unos a otros. Luego dispararon el segundo, el tercero y el cuarto proyectil uno tras otro. Sus voces se quedaron en silencio. Entré y encontré a mi esposa, Islam Al-Tanani, mártir, ya mi hijo, Hamza, ya Naya en los brazos de su madre. Los encontré mártires". Los niños tenían 4 y 13 años.

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El gemelo de Hamza, de 13 años, sobrevivió, junto con otro de los hijos de la pareja. Al-Tanani contó que apenas habían empezado a hablar de reunir artículos y ropa para bebés para los gemelos.

Los familiares lloraron desconsoladamente sobre los cuerpos el sábado. "Te llevaste mi alma contigo, Hamza, te me llevaste contigo y me rompiste, Hamza", sollozó su abuela.