Sicario mexicano que trabajó para los Arellano Félix se declara culpable en Dakota del Norte

FARGO, Dakota del Norte, EE.UU. (AP) — Un sicario mexicano que trabajó para el cártel de los hermanos Arellano Félix se declaró culpable el jueves de diversos cargos federales, con lo que llegó a su fin una investigación de casi 20 años que implicó a docenas de acusados.

Juan Francisco Sillas Rocha, de Tijuana, México, se declaró culpable de tres cargos durante su audiencia ante el juez Peter Welte, en Fargo, Dakota del Norte, entre ellos confabulación para cometer asesinatos en apoyo a una organización criminal.

Está previsto que se le dicte sentencia en 2024. Podría ser condenado a cadena perpetua y al pago de multas de millones de dólares, informó el portal noticioso KFGO.

Su abogado, Matthew Lombard, no respondió de momento a los mensajes telefónicos ni a los correos electrónicos de The Associated Press para solicitarle sus comentarios.

Según las autoridades, Sillas Rocha era un alto lugarteniente del cártel de los Arellano Félix, que durante décadas contrabandeó cocaína, marihuana y otras drogas a Estados Unidos.

El cártel de los Arellano Félix fue por mucho tiempo enemigo del cártel de Sinaloa, cuando éste era encabezado por el notorio capo Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Sillas Rocha fue acusado formalmente en 2011 y arrestado posteriormente en Tijuana ese mismo año, pero en 2022 fue extraditado a Dakota del Norte para que enfrentara los cargos en su contra tras años de litigios judiciales en México, según la fiscalía federal de Dakota del Norte.

Sillas Rocha presumió alguna vez antes las autoridades de haber matado hasta a 30 personas al mes en la mejor época del cártel de los Arellano Félix en Tijuana, de acuerdo con un detective en Dakota del Norte.

El caso se remonta a 2004, cuando la pesquisa antinarcóticos "Operation Speed Racer" dio inicio en Fargo e incluyó el homicidio en 2005 de un hombre que no había pagado 2,5 kilogramos (5 libras) de metanfetaminas suministradas por Sillas Rocha y que se entregaron en Fargo.

Durante la investigación se descubrió una presunta organización delictiva que transportaba metanfetaminas, cocaína y marihuana desde Washington, California y México a Dakota del Norte y Minnesota. A la larga, 66 personas fueron imputadas en 18 acusaciones formales. Con la declaración de culpabilidad de Sillas Rocha se da por terminada la pesquisa, dijeron autoridades federales.

"El juicio, la extradición y ahora la declaración de culpabilidad de Juan Sillas Rocha pone fin a poco más de una década de incansables labores coordinadas de investigadores y fiscales de Fargo, Dakota del Norte, y San Diego, California, y envía un poderoso mensaje de que la violencia perpetrada u orquestada por personas a los más altos niveles de las organizaciones narcotraficantes mexicanas en contra de personas en Estados Unidos no quedará impune", dijo en un comunicado Summer Stephan, fiscal federal del condado San Diego.