Siete muertos y decenas de heridos por temporal en el norte de Grecia

ATENAS, Grecia (EFE).- Al menos siete personas murieron, entre ellas dos niños, y un centenar resultaron heridas durante el temporal de vientos y lluvias que azotó el miércoles por la noche la península de Calcídica, en el norte de Grecia.



Bastaron 15 minutos para que esta zona costera, destino turístico de griegos y extranjeros, cambiara abruptamente de fisionomía.



Vientos con ráfagas que llegaron a superar los 300 kilómetros por hora, acompañados de lluvias torrenciales y granizo se llevaron por delante coches, techos, postes eléctricos y sobre todo árboles



Según informó el nuevo ministro de Protección Ciudadana, Mijalis Jrisojoidis, los fallecidos son turistas que se encontraban de vacaciones en la zona.



Dos víctimas son de nacionalidad rusa, dos son checos y dos rumanos. Entretanto ha aparecido el cuerpo sin vida de un hombre en la playa de Sozópolis, que todavía debe ser identificado.



Los dos rusos son un hombre de 39 años y su hijo de dos que fueron alcanzados por un árbol que se cayó junto a ellos en la localidad de Nea Potidea.



Dos rumanos, una mujer y su hijo de ocho años, murieron al desplomarse el techo exterior de una taberna en Nea Playia.



El temporal se cobró también la vida de un matrimonio mayor de checos que estaba en su caravana cuando un golpe de viento tumbó el vehículo.



En la caravana se encontraban también el hijo y nieto de la pareja, que lograron salvarse.



Además hay un pescador desaparecido desde la tarde de ayer. El hombre, de 62 años, salió sobre las siete y media de la tarde en su barca y desde entonces no se ha sabido nada de él.



Según informó el portavoz del Gobierno, Stelios Petsas, en total resultaron heridas 108 personas, de las que continúan hospitalizadas 23, entre ellas 5 menores. Una mujer se encuentra en estado crítico.



El temporal que ha afectado al centro, oeste y norte de Grecia ha causado grandes destrozos sobre todo por árboles arrancados de raíz y automóviles volcados, pero también en edificios, de los que salieron volando tejas o cayeron barandillas de terrazas.



Además, ha causado grandes perjuicios al sector agrícola. El presidente de la Asociación Agrícola de Imathia (cerca de Salónica, Jristos Voryiadis, habló, en declaraciones a la agencia griega de noticias AMNA, de una "destrucción total" de la cosecha del melocotón y la nectarina.



"Es la primera vez en mis 25 años de profesión que he vivido algo semejante", dijo por su parte a la televisión pública Athansios Kaltsas, director del Centro Médico de Nea Mudaniá, a donde fueron trasladados muchos de los heridos. "Fue todo tan abrupto, y tan repentino", añadió.



Kaltsas informó de que en su centro fueron atendidas mas de medio centenar de personas, con edades comprendidas entre los ocho meses y 70 años, la mayoría por heridas en la cabeza o fracturas diversas a causa del impacto de ramas de árboles u otros objetos que volaron por los aires.



El cuerpo de bomberos recibió más de 600 llamadas durante toda la noche en la zona afectada.



En dos de los tres "dedos" que conforman la península de Calcídica, en la que también se encuentra el monte sagrado de Atos, hubo cortes de electricidad a causa de la caída de postes de alta tensión.



El portavoz del Gobierno señaló que en algunas zonas ha podido restablecerse ya la electricidad, y que se espera que antes de la noche habrá vuelto la corriente al 70 % de la zona afectada. No obstante, la recuperación total podrá tardar hasta el sábado.



Las autoridades regionales han declarado el estado alerta para las zonas afectadas.