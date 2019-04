Sin daños, la imagen de la Virgen de Guadalupe en Notre Dame

La catedral de Notre Dame de París, parcialmente arrasada por un incendio el lunes, encierra reliquias veneradas por los católicos, un órgano de notables dimensiones y numerosas obras de arte.

En este icónico templo existe una capilla consagrada a la patrona de México, la Virgen de Guadalupe.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el padre José de Jesús Aguilar Valdés informó que el cuadro de la Virgen no sufrió daño alguno.

"Por encontrarse en la nave izquierda (de la catedral) y lejos de la nave central, no cayó encima de ella algunos de los objetos que cayeron durante el incendio", dijo.

Agregó que las capillas laterales están en una zona baja, por lo que el calor no le afectó de ninguna forma.

"Por estar hecho en un mosaico, estar en una nave lateral y en una parte baja, se presume que la imagen se encuentra en buenas condiciones", dijo el padre.

Es una de las pocas iglesias europeas con altares enfocados en patronas de países latinoamericanos, y este altar, en particular, data de 1949.

Allí, en el ala izquierda de la catedral, se encuentra la réplica del cuadro que se puede ver en la Basílica de Guadalupe. Está acompañado de banderas y otros objetos de origen mexicano.

La Guadalupana de la catedral de Notre Dame tiene una corona de oro de 18 quilates, con adornos de perlas y esmeraldas.

Sus creadores fueron artistas de la legendaria joyería Mellerio, conocidos como los joyeros de la realeza. La réplica fue encargada a la fábrica de mosaicos del Vaticano.

La bendijo el papa Pío XII antes de que fuera enviada a París. La ceremonia de consagración se realizó el 26 de abril, y estuvo presidida por el arzobispo parisino Ammanuel Suhard, el mexicano Luis María Martínez y el de Guadalajara, José Gabiri. También estuvo presente el entonces embajador Francisco del Río y Cañedo (fallecido en 1963).

Los visitante aseguran que se trata de la capilla de la catedral más florida, la que tiene más velas, y en la que cada 12 de diciembre se festeja el día de "La Morenita".