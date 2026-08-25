Sin EU, Canadá no sobrevivirá: Trump

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Washington.- El presidente de EU, Donald Trump, amenazó a Canadá con consecuencias "peores" si sus gobernantes no "entran en vereda" (no acatan la norma) en plena guerra comercial por la imposición de aranceles a los productos canadienses.

"¡Alguien debería hacer que estos payasos ´entren en vereda´ o las consecuencias para Canadá serán mucho peores!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Donald Trump afirmó tajante que "sin Estados Unidos, Canadá no podría sobrevivir".

"(...) es de ahí de donde obtienen todo su dinero y, debido a su actual mal liderazgo -principalmente el gobernador Carney y su lacayo, Ford-, no se les permitirá seguir aprovechándose de Estados Unidos: su clave para la supervivencia", añadió.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá un arancel del 50% a vehículos y al acero provenientes de Canadá a partir de enero de 2027, en una nueva escalada en la guerra comercial entre los dos países vecinos.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, afirmó que el presidente de EU intenta destruir los sectores canadienses del automóvil y del aluminio.