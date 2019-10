Sindicalistas se suman a las protestas en Ecuador

Quito, Ecu.- Los principales gremios de sindicalistas que se oponen a reformas laborales impulsadas por el gobierno se sumaron con marchas a la paralización de actividades en Ecuador, hasta ahora encabezadas por indígenas y transportistas en rechazo a un incremento de los precios de los combustibles, mientras el vicepresidente anunció la captura y eventual deportación de extranjeros en las protestas.

Los trabajadores cumplen el miércoles una marcha en Quito en medio de la cual grupos de encapuchados atacaban a efectivos policiales de quienes están separados por varios cercos de mallas metálicas, mientras que los indígenas cumplían una marcha pacífica por el centro histórico.

La situación se desarrolla cuando el gobierno del presidente Lenín Moreno enfrenta importantes presiones con manifestaciones diarias en contra de varias medidas con las que ha dicho que busca enfrentar las dificultades económicas del país.

El vicepresidente Otto Sonnenholzner informó en rueda de prensa que en las manifestaciones se han apresado "a un número importante de ciudadanos extranjeros, que en sus testimonios declaran cómo están recibiendo dinero entre 40 y 50 dólares por asistir a esa manifestación... vamos a llegar a los responsables, a muchos los tenemos identificados y otros (están) apresados".

No dio el número total de extranjeros detenidos, ni sus nacionalidades, aunque aclaró que quien "no cumpla con las leyes del país y que ofenda a los ecuatorianos, no podrán seguir en Ecuador, los sancionaremos con todo el peso de la ley y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para iniciar deportaciones", añadió.