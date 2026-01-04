logo pulso
Mundo

Sirios ya cuentan con nueva moneda

Por AP

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
A
Sirios ya cuentan con nueva moneda

Damasco, Siria.- Siria inició el proceso de circulación de su nueva moneda el sábado, al tiempo que la nación afectada por la crisis busca estabilizar la economía al recuperarse de la caída del gobierno de Bashar Assad.

Un decreto emitido a principios de esta semana por el presidente Ahmad al-Sharaa indicó que "la antigua moneda siria" será retirada gradualmente de circulación según un calendario establecido por el banco central y a través de centros de cambio designados.

El gobernador del Banco Central, Mokhles Nazer, publicó en X que, tras meses de preparativos, el intercambio de libras sirias antiguas por nuevos billetes comenzó oficialmente este sábado.

El decreto presidencial publicado en la agencia estatal de noticias SANA estipula que la "nueva moneda siria" se emitirá eliminando dos ceros del valor nominal de la antigua moneda. Esto significa que cada 100 libras sirias de la antigua moneda ahora equivaldrán a una libra siria.

La denominación más grande de la antigua moneda era de 5.000 libras sirias, y bajo la nueva moneda es de 500 libras.

El dólar estadounidense se vendía en las casas de cambio en Damasco el sábado por 11.800 libras para los billetes antiguos, algunos de los cuales llevan las imágenes de Assad y su difunto padre y predecesor, Hafez Assad.

