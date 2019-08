Sismo de magnitud 5.2 sacude sin daños región de Coquimbo, al norte de Chile

Un sismo de magnitud 5,2 afectó este viernes la región de Coquimbo, en el norte de Chile, sin que se informara de desgracias personales o daños materiales.



Según el Centro Sismológico Nacional, dependiente de la Universidad de Chile, el fenómeno telúrico se sintió a las 22.33 hora local (02.33 GMT, del sábado) y su epicentro se situó a 36 kilómetros al noroeste de la localidad de Canela Baja, y a casi 300 kilómetros al norte de Santiago.



El hipocentro, en tanto, se localizó a 64 kilómetros de profundidad.



La página del instituto sismológico consigna en las últimas 24 horas un total de once sismos de magnitudes de entre 5,0 y 3,0 en todo el país.



La Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) detalló que el sismo se sintió, según la escala internacional de Mercalli, que va del uno al doce, en un grado V en las urbes de Canela y Combarbalá, ambas en la región de Coquimbo.



Con grado IV se sintió en la misma zona en las localidades de Andacollo, Coquimbo, La Serena, Monte Patria, Ovalle, Paiguano, Punitaqui, Río Hurtado, Salamanca y Vicuña.



Chile, asentado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, está considerado uno de los países más sísmicos del planeta.



El Servicio Hidrográfico y Oceánico de la Armada de Chile (SHOA) indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.



Según un informe del Centro Sismológico Nacional (CSN), difundido a fines de enero paso, Chile registró 286 sismos sensibles para la población en 2018, una cifra considerablemente inferior a los 1.134 temblores del 2010, año en que un terremoto de magnitud 8,8 y un posterior tsunami, afectó a la zona centro y sur del país.



Según los datos del CSN, el organismo técnico oficial encargado de monitorear la actividad sísmica en Chile, el año pasado se registraron 6.793 sismos que no fueron percibidos por la población, una cifra similar a los 6.772 sismos del 2010.



Desde la época de la Colonia, el país suramericano ha tenido al menos 80 terremotos, que solo en los últimos 60 años han causado 40.735 muertos, cifra que incluye los dos fallecidos del último sismo de magnitud 6,7 ocurrido en la región norteña de Coquimbo el pasado 19 de enero.