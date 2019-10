Sitio web mapea los centros represivos y de tortura de la dictadura uruguaya

El colectivo Sitios de Memoria Uruguay presentó este miércoles un sitio web que recopila la información sobre los lugares destinados a la represión durante la dictadura cívico-militar (1973-1985) y en los cinco años anteriores a ese período.



Durante el acto que se celebró en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) en Montevideo, Mariana Risso, integrante del colectivo, informó que el objetivo del proyecto es "identificar, visibilizar y poner a disposición" la información a todas las personas dentro y fuera de Uruguay.



El contenido del sitio web sitiosdememoria.uy es producto de la sistematización de testimonios de sobrevivientes, investigaciones académicas y publicaciones periodísticas, acumulado durante décadas pero de manera fragmentada y dispersa.



Esta página ofrece una georreferenciación de los distintos lugares donde el Estado y sus actores "operaron y produjeron el terror como una política de Estado" en toda la extensión del territorio uruguayo durante la última dictadura, afirmó Risso.



La información está categorizada según la naturaleza de los sitios, como, por ejemplo, cárceles de presos políticos adultos y adolescentes, y centros de detención y tortura clandestinos y no clandestinos.



Además, se encuentran los centros de salud como el Hospital Militar y el Vilardebó, que formaban parte de la red de tortura y represión y los hallazgos de restos óseos; y los lugares donde fueron hallados restos óseos de los detenidos desparecidos.



Libros, publicaciones periodísticas y académicas, material audiovisual e imágenes reseñadas son algunos de los contenidos disponibles.



"A veces no conocemos o podemos saber cuáles fueron los espacios que operaron con la lógica de la doctrina de la seguridad nacional", expresó Risso, quien agregó que son 99 los lugares que pueden encontrarse en todo el territorio nacional.



Estos lugares, según la militante, eran regentados por las fuerzas conjuntas, es decir, la Policía, las Fuerzas Armadas y organizaciones subversivas como el Servicio de Información y Defensa (SID), la División Nacional de Información e Inteligencia y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).



Risso remarcó la importancia de este proyecto en la coyuntura del país suramericano, en el que se plebiscitará en octubre la reforma constitucional "Vivir sin Miedo", promovida por uno de los líderes del Partido Nacional (PN), Jorge Larrañaga, que entre otras cosas propone la creación de una guardia militar que colabore con la Policía en seguridad.



Ivonne Klinger, integrante de Crysol, asociación que reúne a ex presos políticos de Uruguay, manifestó que "hay que seguir desatando nudos de horror y de mentira".



Y, a propósito de la búsqueda de los desaparecidos, recordó el poema "Elegía a Ramón Sijé", de Miguel Hernández: "Quiero escarbar la tierra con los dientes / quiero apartar la tierra parte / a parte a dentelladas secas y calientes".