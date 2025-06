Sobreviviente del choque de Air India narra su aterradora experiencia

NUEVA DELHI (AP) — El único pasajero que sobrevivió al choque de Air India que mató a 241 personas que iban a bordo no podía creer que estaba vivo cuando abrió los ojos, rodeado de llamas, escombros y cuerpos carbonizados.

El ciudadano británico de origen indio, Viswashkumar Ramesh, se dirigía a Londres cuando el vuelo se estrelló minutos después de haber despegado de la ciudad de Ahmedabad, en el noroeste de la India, el jueves por la tarde.

Fue uno de los peores desastres de aviación en la India y el primer accidente de un Boeing 787-8 Dreamliner desde que los aviones de fuselaje ancho y dos motores entraron en servicio en 2009, según la base de datos de la Red de Seguridad de la Aviación.

Ramesh, quien se encuentra en un hospital gubernamental local, narró su terrible experiencia a la emisora nacional de la India y dijo que la aeronave parecía estar atascada en el aire a los pocos segundos del despegue.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Comentó que se encendieron luces verdes y blancas, y después de eso, la aeronave aceleró pero parecía incapaz de ganar altura antes de estrellarse.

Sentado en el asiento 11A, Ramesh dijo que su lado del avión cayó al piso de un edificio, y había espacio para que él escapara después de que la puerta se rompiera. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se obligó a salir del avión.

"Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que estaba vivo", afirmó.

Ramesh sufrió quemaduras en la mano izquierda y caminó una cierta distancia en estado de shock hasta que fue asistido por los lugareños y llevado al hospital en una ambulancia.

El primer ministro indio Narendra Modi, quien visitó el lugar del accidente el viernes, se reunió con el único sobreviviente.

"Le conté a Modi todo lo que había presenciado. También se interesó por mi salud", dijo Ramesh desde su cama de hospital.

El doctor Dhaval Gameti, quien lo atendió, dijo que estaba desorientado con múltiples lesiones en todo el cuerpo, pero parece estar fuera de peligro.

Ramesh, quien tenía su tarjeta de embarque con él en el hospital, dijo que vio a varios pasajeros y miembros de la tripulación perder la vida y partes del avión esparcidas alrededor del lugar del accidente.

Ramesh viajaba con su hermano y llamó a familiares en Leicester después del accidente, dijo su primo, Ajay Valgi, a la cadena BBC. Tiene una esposa y un "niño pequeño" en casa.

"Sólo dijo que estaba bien, nada más", comentó Valgi y agregó que la familia está "feliz de que esté bien, pero todavía estamos tristes por el otro hermano".

El hermano de Ramesh, Nayan Kumar Ramesh, dijo a Sky News que su hermano llamó a su padre momentos después del accidente para decir que había sobrevivido.

"Hizo una videollamada con mi papá mientras se estrellaba y dijo: 'Oh, el avión se estrelló. No sé dónde está mi hermano. No veo a ningún otro pasajero. No sé cómo estoy vivo, cómo salí del avión'", contó a Sky.