Soldado de EU lucró con información clasificada

Raleigh, Carolina del Norte.- Un soldado de las fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos obtuvo libertad bajo fianza el viernes tras ser acusado de usar información clasificada sobre la misión para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro para ganar más de 400,000 dólares en el mercado de apuestas Polymarket, dijo el viernes un magistrado federal.

El magistrado en Carolina del Norte que autorizó la liberación de Gannon Ken Van Dyke le indicó que se presentaría más tarde el martes en un tribunal federal de Nueva York para continuar allí su proceso.

Con barba y tatuajes en los brazos, Van Dyke dijo poco durante la audiencia de casi una hora, durante la cual se le asignó un defensor público federal que declinó hacer comentarios después. La fianza de 250,000 dólares sin garantía no exige que Van Dyke depositara dinero.

Los fiscales federales sostienen que Van Dyke utilizó su acceso a información clasificada sobre la operación para capturar a Maduro en enero para ganar dinero en Polymarket, uno de los mayores mercados de predicciones. Los sitios permiten a la gente operar con casi cualquier cosa, desde el Super Bowl hasta las elecciones en Estados Unidos e incluso los ganadores de los programas de TV.

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Van Dyke, quien estaba desplegado en Fort Bragg, cerca de Fayetteville, Carolina del Norte, fue acusado de uso ilegal de información confidencial del gobierno para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de materias primas, fraude electrónico y realización de una transacción monetaria ilegal.

Podría ser sentenciado a hasta 10 años de prisión por cuatro de los cargos penales, ya hasta 20 años por un quinto.