Soldados usan exoesqueletos en la línea de frente

Leópolis, Ucrania.- Los soldados ucranianos han comenzado a usar exoesqueletos en la primera línea del frente para reducir la fatiga y llevar a cabo tareas más rápidamente en un contexto en el que las tecnologías modernas transforman el campo de batalla en el país invadido por Rusia.

El 7º Cuerpo de Asalto Aerotransportado de las Fuerzas Armadas de Ucrania está desplegando en el frente esos dispositivos mecánicos portátiles que aumentan las capacidades humanas y alivian el esfuerzo físico, tras pruebas exitosas efectuadas por su 147ª Brigada de Artillería Separada en condiciones de combate en la dirección de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk.

"Con este exoesqueleto ayudamos a los militares a hacer sus tareas mejor y de manera más eficiente, a cansarse menos y a hacerlas más rápido", dijo a EFE Kirilo Titáev, de 30 años, sargento jefe de la unidad de vehículos aéreos no tripulados de la brigada, quien probó el dispositivo y observó su efecto en los artilleros.

Los soldados que operan los obuses autopropulsados franceses CAESAR de la unidad y otros sistemas de artillería deben transportar proyectiles de 47 kilogramos decenas de metros y cargarlos en los sistemas varias decenas de veces al día, alcanzando una carga diaria de 1.300 kilogramos, destacó Titáev.

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El exoesqueleto de aluminio de 2 kilogramos se ajusta alrededor de la cintura y las piernas, suplementando el esfuerzo del soldado y adaptándose en minutos a los patrones de movimiento y al tipo de terreno mediante análisis integrado de inteligencia artificial .

Según la unidad, reduce la carga en los músculos y articulaciones de las piernas, así como en la zona lumbar, hasta en un 30 %, mientras que su batería permite recorrer unos 17 kilómetros.