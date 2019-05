Solución militar en Venezuela sería "catastrófica e injustificada", advierte Rusia

"Estamos categóricamente en contra de una intervención militar. El uso de la fuerza solo puede ser autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU, o utilizada en respuesta a una agresión contra un estado soberano. En Venezuela no se observa nada parecido a esto", afirmó Lavrov a la prensa.



El canciller ruso abordó el tema de Venezuela durante una reunión con su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, en el marco de un encuentro ministerial del Consejo Ártico celebrado en Rovaniemi (Laponia finlandesa).



Tras esta reunión, que Lavrov calificó de "buena y constructiva", el jefe de la diplomacia rusa señaló que no ha encontrado ningún país que realmente esté a favor de resolver la crisis venezolana mediante una intervención armada.



"Partiendo de mis contactos con mis colegas estadounidenses y otros, europeos, latinoamericanos, no veo partidarios de una solución militar imprudente. Espero que todos compartamos esta visión", dijo.



El canciller ruso expresó su esperanza de que esta comprensión se lleve a la práctica y "no se buscará una solución militar, porque resultaría catastrófica".



Lavrov afirmó que su reunión con Pompeo ha supuesto "un paso adelante" respecto a la conversación telefónica que mantuvieron dos días atrás el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo de EE.UU., Donald Trump.



"Nuestros presidentes acordaron reunirse cuando tengan la posibilidad, y estoy convencido que se dará la ocasión", señaló, aunque sin dar posibles fechas para ese encuentro.



La única cumbre bilateral entre Putin y Trump hasta la fecha tuvo lugar precisamente en la capital finlandesa el pasado julio.



Recientemente, EE.UU. advirtió de que no descarta ninguna opción, incluida una intervención militar, para apoyar a Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de medio centenar de países.



Moscú, sin embargo, considera que el único presidente legítimo de Venezuela es Nicolás Maduro.