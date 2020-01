Son hechos científicos, no "lavados de cerebro": Greta a Meat Loaf

La activista adolescente por el cambio climático Greta Thunberg respondió a Meat Loaf que no se trata del cantante ni de ella, sino de hechos científicos que evidencian la crisis climática, después de que el artista la acusara de "lavado de cerebro".

En una entrevista reciente con el Daily Mail del Reino Unido, Meat Loaf dijo "Siento que a Greta (Thunberg) le han lavado el cerebro para que piense que hay cambio climático y no lo hay. No ha hecho nada malo, pero se ha visto obligada a pensar que lo que dice es verdad".

Hoy, Greta retuiteó una historia sobre la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y agregó un comentario: "No se trata de Meat Loaf. No se trata de mí. No se trata de cómo me llaman algunas personas. No se trata de izquierda o derecha. Es todo sobre hechos científicos. Y que no somos conscientes de la situación. A menos que comencemos a enfocar todo en esto, nuestros objetivos pronto estarán fuera de alcance".

El 97 por ciento de los científicos del clima que publican activamente están de acuerdo en que las tendencias de calentamiento climático durante el siglo pasado son extremadamente probables debido a las actividades humanas.

El 3 de enero, la líder de Halestorm, Lzzy Hale, tuiteó un enlace a una historia sobre los comentarios de Greta sobre Meat Loaf y escribió en un mensaje adjunto: "¡Es por eso que la nueva generación tiene que dar un paso más!"

Poco tiempo después, su tuit fue compartido por el ex cantante de Skid Row, Sebastian Bach, quien intervino: "Obviamente, cualquiera que piense que el cambio climático no es real, es a quien le lavaron el cerebro".

Meat Loaf , quien hizo campaña con Mitt Romney en 2012 y trabajó con Donald Trump en "The Apprentice" en 2010, afirmó anteriormente que perdió algunos conciertos gracias a la política.

Thunberg ha ganado la atención de los medios internacionales en los últimos meses por su activismo abierto sobre el cambio climático, que incluyó un discurso apasionado en la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas, llamando a los líderes mundiales por no responder a la crisis climática con más urgencia.