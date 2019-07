"Soñador" mexicano demanda por discriminación a un banco que le negó préstamo

Un inmigrante mexicano, amparado por el programa de Acción Diferida (DACA) para indocumentados llegados de niños a EE.UU, a los que se conoce como "soñadores", demandó al banco Wells Fargo por supuestamente negarle un préstamo basándose en su estatus migratorio, informaron este jueves sus abogados.



En la demanda presentada en un tribunal de San Francisco, Eduardo Peña alega que el banco lo discriminó por su estatus migratorio cuando le negó un préstamo para la compra de un automóvil en noviembre pasado, a pesar de contar con un buen reporte de crédito, empleo y estar amparado por el programa DACA desde 2012.



La abogada de Peña, Rachel Dempsey, explicó a Efe que "el programa DACA fue diseñado para que los beneficiarios tengan acceso a empleo y tengan la capacidad de contribuir a la economía estadounidense, por lo que el acceso al crédito es clave para lograr este objetivo".



"Negar el crédito a los beneficiarios de DACA por su condición de ciudadanía viola la ley federal", recalcó Dempsey.



De acuerdo a la demanda, los problemas de Peña con su solicitud de préstamo comenzaron cuando se identificó como un extranjero no residente, categoría que está disponible en el formulario en línea que cuestiona el estado de ciudadanía del solicitante.



Tras enviar su solicitud por el sitio web de la entidad financiera, el "soñador" recibió una llamada del banco para pedirle una copia de su seguro social y permiso de trabajo.



La demanda asegura que el representante de Wells Fargo le comunicó a Peña que no era elegible para el préstamo porque su beneficio de DACA había expirado en el periodo mientras tramitaba el préstamo.



Según la querella legal, Peña trató de explicar la vigencia de los documentos y que aún contaba con la protección.



Esta no es la primera vez que Wells Fargo enfrenta un problema legal por negar préstamos a inmigrantes amparados por DACA.



En enero del 2017 el Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF) presentó una demanda en contra la entidad financiera en nombre de la "soñadora" Mitzie Pérez, quién pidió un préstamo estudiantil de 10.000 dólares al banco y le fue negado.



Según la querella legal, la petición de Pérez fue negada porque ella no era ciudadana estadounidense y tampoco era una residente permanente.



La demanda que encabeza Peña pretende convertirse en una acción colectiva, advirtió Dempsey.



"Esperamos que esta demanda pueda ayudar a los beneficiarios de DACA en todo el país a tener acceso a los recursos que necesitan para tener éxito", sentenció la abogada.