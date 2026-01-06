Soy inocente, no soy culpable: Nicolás Maduro

NUEVA YORK.- Un Nicolás Maduro desafió se declaró "el presidente de mi país" mientras protestaba por su captura y dijo ser inocente el lunes de los cargos federales de narcotráfico que el gobierno de Estados Unidos utilizó para justificar su destitución del poder en Venezuela.

"Fui capturado", declaró Maduro en español, según la traducción de un intérprete de la sala del tribunal, antes de ser interrumpido por el juez. Al preguntarle después sobre su declaración ante los cargos, afirmó: "Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país".

La comparecencia de Maduro en un tribunal de Manhattan, la primera desde que él y su esposa, Cilia Flores, fueron sacados de su hogar en Caracas el sábado en una sorprendente operación militar nocturna, marcó el inicio del proceso más importante llevado a cabo por el gobierno estadounidense contra un jefe de Estado extranjero en décadas. Ella también se declaró inocente.

El caso penal se desarrolla en un contexto diplomático más amplio con un cambio de régimen orquestado por Estados Unidos que el presidente estadounidense Donald Trump ha dicho permitir a su administración "dirigir" el país sudamericano .

Maduro, de 63 años, fue llevado al tribunal bajo fuertes medidas de seguridad el lunes temprano, transportado en helicóptero a Manhattan desde el distrito de Brooklyn, donde está encarcelado, y luego llevado al tribunal en un vehículo blindado. Él y Flores fueron trasladados a la corte poco antes del mediodía. Ambos estaban con grilletes en las piernas y ropa de prisión, y ambos se pusieron auriculares para escuchar el procedimiento en inglés a medida que se traducía al español.

Mientras Maduro salía de la sala del tribunal, un hombre en la audiencia lo denunció como un presidente "ilegítimo".

Comienza una

lucha jurídica

Por estar acusado bajo el sistema jurídico de Estados Unidos, Maduro tendrá los mismos derechos que cualquier otra persona acusada de un delito en el país, incluido el derecho a un juicio con un jurado. Pero, dadas las circunstancias de su arresto y lo que está en juego a nivel geopolítico, también será casi —pero no del todo— único.

Eso quedó claro desde el principio, ya que Maduro, quien tomó abundantes notas durante los procedimientos y deseó un feliz Año Nuevo a los reporteros al entrar en la sala del tribunal, mencionó repetidamente que había sido secuestrado ilegalmente.