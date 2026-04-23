SpaceX adquiriría la empresa de IA Cursor

San Francisco, Cal.- SpaceX afirma que tiene los derechos para comprar la herramienta de programación informática con inteligencia artificial Cursor por 60.000 millones de dólares a finales de este año, mientras la empresa de exploración espacial y de IA de Elon Musk busca maneras de competir con sus rivales Anthropic y OpenAI antes de su debut en Wall Street.

SpaceX indicó que, como alternativa, podría pagar 10.000 millones de dólares para "trabajar juntos" con Cursor.

SpaceX anunció el acuerdo el martes en X, que junto con el chatbot de IA Grok forma parte de una constelación de propiedades que Musk ha integrado en su empresa de cohetes.

Cursor, creado por la startup de San Francisco Anysphere, es un popular asistente de escritura de software que funciona con IA. Lo que SpaceX describe como la amplia "distribución entre ingenieros de software expertos" de Cursor probablemente sea parte de lo que la hace atractiva para la empresa de Musk, al darle acceso a una nueva base de clientes.

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Cursor señaló que su nueva alianza con la filial de SpaceX, xAI, le permitirá desarrollar futuros productos de inteligencia artificial utilizando Colossus, el enorme complejo de centros de datos de xAI, con sede en Memphis, Tennessee.