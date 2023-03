"Su empresa destruyó vidas" padres a jefe de TikTok en Congreso de EU

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el jefe CEO de TikTok, Shou Zi Chew buscará convencer este jueves al Congreso de Estados Unidos que no vete la popular aplicación ante los temores en Washington de que el gobierno chino robe información personal de los usuarios, padres afligidos por la muerte de su hijo rompieron en llanto en plena audiencia.

De acuerdo con el New York Post, Dean y Michelle Nasca de Long Island rompieron en llanto luego de que su hijo de 16 años se quitara la vida, después de ver por horas videos de TikTok "psicológicamente perturbadores".

El joven identificado como Chase recibió mil videos no solicitados que incitaban a la violencia y suicidio, lo que llevó al joven a quitarse la vida el año pasado. Su muerte fue dada a conocer por el representante estadounidense Gus Bilirakis quien relató lo sucedido en la audiencia en Capitol Hill.

"Su empresa destruyó vidas", dijo Bilirakis al director ejecutivo de TikTok, sobre los padres del adolescente.

La familia Nasca presentó el pasado martes una denuncia en contra de la aplicación de la compañía china ByteDance, alegando que su hijo fue "atacado, abrumado e incitado activamente" para que se suicidara.

"Los acusados de TikTok saben que el contenido violento, peligroso, extremo y psicológicamente perturbador desencadena una mayor respuesta de dopamina en los menores que el contenido seguro y benigno", dice la denuncia.

"Para maximizar la participación de los usuarios y aumentar las ganancias, TikTok crea y cocrea dicho contenido y se dirige deliberadamente a los niños en los Estados Unidos con contenido violento, peligroso, extremo y psicológicamente perturbador del que no pueden apartar la vista".

Asimismo, la familia aseguró que le joven no buscó contenido violento, sino que supuestamente fue inundado por TikTok con clips con temas suicidas "varias horas todos los días".

El pasado 8 de febrero del 2022 el joven habría alertado a uno de sus amigos luego de que a través de Snapchat le escribiera: "ya no puedo más".

Ese día el joven se dirigía a su casa desde el gimnasio, sin embargo, se detuvo en las vías del tren donde fue atropellado y asesinado por un tren de la MTA en Islip.

"Con tus dos hijos, ¿te gustaría que vieran esto?" Bilirakis reprendió a Chew. "Quiero que adviertas a todos los que miran 'puedes encontrar este contenido perturbador'", agregó.

TikTok está bajo una enorme presión en los países occidentales: Los funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, así como de la Comisión Europea, se vieron obligados a eliminar la aplicación de sus dispositivos por motivos de seguridad.