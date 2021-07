Subastan la pistola con la que el alguacil Pat Garrett mató a Billy the Kid

MIAMI (EFE).- La pistola con la que el alguacil justiciero Pat Garrett mató en Nuevo México al joven pistolero Billy the Kid en 1881 será subastada el próximo 27 de agosto y se espera que alcance un precio de entre 2 y 3 millones de dólares, informó este jueves en su página de internet la casa de subastas Bonhams.



La pistola, una Colt calibre 7 1/2 fabricada en 1880 y considerada por Bonhams una "pieza icónica de la temprana historia del Oeste", perteneció a Garrett, el hombre de la ley y el orden que, tras una larga persecución, rastreó y localizó a Billy the Kid en un rancho en Fort Summer (Nuevo México) y lo mató a tiros.

Es el "arma de fuego occidental más importante y deseada que se conoce, así como una de las mejor documentadas, y nunca antes había aparecido en una subasta pública", destaca la compañía.

El legendario Billy the Kid, que murió a los 21 años, era buscado en Arizona y Nuevo México por la muerte de ocho hombres en aquel violento Oeste del siglo XIX.

La pistola, en muy buen estado, procede de la colección privada de una pareja de Texas, Jim y Theresa Earle, que acumuló armas de fuego y otros artefactos durante cerca de medio siglo y cuya familia ha decidido ahora subastarla.

Otros valiosos objetos que saldrán a subasta son una escopeta de doble cañón que Billy the Kid usó cuando escapó de un tribunal en Nuevo México y el contrato que firmó el alguacil Garrett para el libro que escribió sobre el pistolero, uno de los personajes que más leyenda cinematográfica ha generado.

"Ahora parte de la mitología estadounidense, la amistad de Garrett con 'Kid', su respeto mutuo y su posterior caza, captura, huida y muerte se han convertido en leyenda", destaca Bonhams.

La historia de Billy the Kid ha sido fuente de la cultura pop, la música y la literatura durante más de un siglo, con películas tan emblemáticas como "Pat Garrett and Billy the Kid" (1973), de Sam Peckinpah, y "Young Guns" (1988), de Geoff Murphy y Christopher Cain.