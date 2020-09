Sube a 2 mil 146 cifra de muertos y 70 mil 611 contagiados por COVID-19 en Honduras

La COVID-19 ha dejado 24 nuevos muertos en Honduras, con los que ya suman 2.146, desde marzo, mientras que la cifra de contagios se elevó a 70.611 con otros 491 registrados este viernes por el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).



De 1.204 nuevas pruebas de laboratorio, 491 dieron positivo, de los que en su mayoría se repartieron en los departamentos de Cortés (197), Islas de la Bahía (153) y Francisco Morazán (38), regiones en el norte, Caribe y centro del país centroamericano, indicó el Sinager en cadena nacional de radio y televisión.



La pandemia pareciera que está disminuyendo porque las cifras de hospitalizados han venido en descenso en las últimas dos semanas; sin embargo, los informes de contagios siguen siendo altos, pese a que las pruebas de laboratorio apenas superan las 1.000, cuando se deberían practicar al menos 3.000 diarias, según fuentes médicas.



La misma ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, reiteró hoy que la curva de la pandemia no ha bajado y que la población debe seguir cuidándose para no contraer la mortal enfermedad.



El Sinager también informó hoy de que la cifra de hospitalizados es de 730, de los que 607 presentan un cuadro estable, 98 están en condición grave y 25 en unidades de cuidados intensivos.



Además, registró 472 nuevos casos de pacientes que se han recuperado, con los que ya suman 21.149 los que se han salvado de morir por COVID-19.



Mientras la pandemia sigue en alza, los dos hospitales móviles que llegaron el 10 de julio, procedentes de Turquía, de un total de siete, valorados en unos 48 millones de dólares, todavía no han comenzado a funcionar, después de que se había informado que estarían operando a finales de agosto.



En lo que respecta al hospital móvil de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante, situada en el norte del país, la ministra de Salud dijo hoy en una rueda de prensa que todavía no puede entrar en operaciones, porque faltan algunos detalles que completar en los diferentes sistemas del nosocomio, y pidió "paciencia" la población.



Agregó que un hospital no es una infraestructura como la de un hotel, un restaurante o una casa, y que es difícil decir que el de San Pedro Sula estaría listo en quince días, aunque toda su estructura ya está montada.



Tampoco se sabe cuándo comenzará a funcionar el segundo hospital móvil, instalado en Tegucigalpa, ciudad que, junto con San Pedro Sula, son las de mayor incidencia de casos de COVID-19. Los cinco restantes estarían llegando al país a finales de septiembre, según las autoridades sanitarias.



HERNÁNDEZ SE SOLIDARIZA CON PRESIDENTE DE GUATEMALA



El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, se solidarizó hoy con su homólogo de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien informó que ha contraído la COVID-19 y se encuentra estable, aunque con algunos síntomas leves.



"Mi solidaridad y mis oraciones para una pronta recuperación al Señor Presidente de Guatemala @DrGiammattei, un amigo del pueblo hondureño. Espero que pronto podamos seguir trabajando en tantos proyectos para el bienestar de nuestros pueblos", dijo Hernández en un mensaje en la red social Twitter.



Hernández estuvo hospitalizado entre el 16 de junio y el 2 de julio, luego de que fue diagnosticado con COVID-19, lo que también sufrió su esposa, Ana García, aunque su caso fue asintomático.



Giammattei, médico y cirujano retirado, de 64 años, dijo hoy que llevaba cinco pruebas anteriores con resultados negativos en los últimos meses hasta que la noche del jueves dio positivo.



Según el gobernante guatemalteco, el contagio pudo provenir de un viaje que hizo el pasado día 11 al departamento de Huehuetenango, en el occidente de su país, donde tuvo contacto con personas que "no sabíamos que eran positivas a coronavirus y ellos mismos lo supieron el sábado".