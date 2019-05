Sube a 29 el número de muertos por motín carcelario en Venezuela

CARACAS (EFE).- Al menos 29 personas murieron este viernes y 19 más resultaron heridas en un motín carcelario en el estado venezolano de Portuguesa (centro) del que todavía no se conocen detalles y que había arrojado un primer balance de tres fallecidos, informó a Efe una fuente del Ministerio Público (Fiscalía).



Los datos que manejan las autoridades han ido actualizándose conforme pasan las horas y avanzan las investigaciones del caso que se registró en los calabozos de la Comandancia General de la Policía en Acarigua, que forma parte del municipio Páez.



Hasta ahora ninguna autoridad ha ofrecido públicamente más detalles sobre el caso.



El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), una organización no gubernamental que defiende a los reos, ha responsabilizado de este hecho al Ministerio de Servicios Penitenciarios, creado en 2011 por el Gobierno para atender los problemas del sector y encabezado por Iris Valera.



A través de la red social Twitter, el OVP ha denunciado una "masacre" en el lugar y asegura que todos los fallecidos eran prisioneros.



El 29 de marzo de 2018 se registró uno de los motines más graves de Venezuela en el último cuarto de siglo. Se trató de un enfrentamiento en el centro de reclusión de la Policía Estatal de Carabobo (norte), donde 68 personas perdieron la vida en el incendio desatado tras la reyerta.



Cerca de una decena de disputas carcelarias han dejado decenas de fallecidos en el país en la última década, cuando se inició la peor crisis económica.



El OVP ha denunciado el hacinamiento de los centros de reclusión de Venezuela, tanto en cárceles como en calabozos estatales y municipales, que albergan aproximadamente a 85.000 personas, y que ha degenerado en el incremento de la violencia.



Los datos de la ONG aseguran que los centros penitenciarios bajo el control del Ejecutivo venezolano tienen una capacidad de 35.562 y la población reclusa es de 54.738.



La información del OVP, sin embargo, no coincide con los datos oficiales del Ministerio Penitenciario que asegura que en Venezuela existe una población de 54.116 reclusos y una capacidad de ocupación penitenciaria de 82.736.