Sufren en EEUU por peligrosa ola de calor

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

DETROIT.- El horno de la naturaleza estaba al máximo para millones de personas el martes en los estados de la región centro-norte y de los Grandes Lagos en Estados Unidos, mientras un intenso calor y humedad afectaban las regiones sin un alivio inmediato antes de que el sufrimiento se desplace al este del país.

El Servicio Meteorológico Nacional fue tajante: las condiciones eran "peligrosas", ya que el índice de calor —una combinación de la temperatura del aire y la humedad— superó los 37,8 grados Celsius (100 grados Fahrenheit) en algunas zonas. El organismo advirtió sobre el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente entre las personas que no cuentan con aire acondicionado.

El Servicio Meteorológico indicó que la temperatura del aire en Detroit sobrepasaba con creces los 32,2 °C (90 °F) y que incluso podría llegar a 37,7 °C (100 °F) en algún momento hasta el jueves. La ciudad informó que una docena de centros recreativos estaban abiertos, algunos hasta las 11 pm, para que la gente pudiera refrescarse. Grandes zonas de Michigan, así como Illinois, Ohio, Indiana, Kentucky y gran parte de Iowa, estaban bajo una advertencia de calor extremo.

El noreste del país, donde se encuentran las ciudades de Nueva York y Boston, será el siguiente en sentir un calor importante durante el feriado del 4 de julio. Norristown, Pensilvania, a 32 kilómetros (20 millas) de Filadelfia, canceló un desfile programado para el sábado debido al clima.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Filadelfia declaró una emergencia de miércoles a sábado debido al calor, e informó que 50 centros de enfriamiento operarán con horario extendido. La ciudad señaló que los visitantes encontrarán carpas con rociadores de agua, estaciones para rellenar botellas y puestos médicos en el festival gratuito para aficionados del Mundial.