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Sufren Ghana y Costa de Marfil por lluvias

Edificios enteros y carreteras quedaron sumergidos en la capital Acra y Tema

Por AP

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Sufren Ghana y Costa de Marfil por lluvias
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      ACRA, Ghana.- Las inundaciones y los rápidos de tierra provocados por varios días de lluvias torrenciales en las capitales de Ghana y Costa de Marfil han dejado al menos 24 muertos, informaron las autoridades el martes, mientras los equipos de emergencia seguían sacando a cientos de residentes varados de edificios anegados.

      Edificios enteros y carreteras quedaron sumergidos en Acra el lunes, lo que cortó el acceso a varias zonas de la capital ghanesa y de la vecina ciudad de Tema.

      Se ha confirmado la muerte de al menos 12 personas en Ghana, entre ellas, una madre y su hijo, quienes fueron arrastrados por la corriente en el distrito de Achimota-Agbogbloshie, declaró a The Associated Press Alex King Nartey, portavoz del Servicio Nacional de Bomberos de Ghana.

      En Costa de Marfil, varios días de lluvia provocaron inundaciones que dejaron más de una docena de muertos, la mayoría en los municipios de Attécoubé y Yopougon, en Abiyán, la capital, según la ministra de Cohesión Nacional, Myss Belmonde Dogo.

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      Los medios locales informaron que al menos nueve de los fallecidos quedaron atrapados bajo los escombros en la misma zona, en el barrio de Mossikro, tras las lluvias que comenzaron el sábado.

      Videos de las inundaciones en Acra mostraban a residentes nadando con el agua hasta el cuello para rescatar a vecinos atrapados, mientras varios vehículos eran abandonados en carreteras inundadas.

      El acceso a las zonas afectadas era "un gran problema" para los servicios de emergencia, que tuvieron que solicitar la ayuda de los militares, señaló Nartey. Varios vecindarios continuaron parcialmente inundados hasta la mañana del martes.

      La Organización Nacional de Gestión de Desastres de Ghana indicó que las llamadas de emergencia comenzaron a llegar en masa alrededor de las 7 am del lunes, cuando los residentes se dieron cuenta de que el agua de la inundación estaba entrando en sus casas. "Todo el lugar estaba inundado. Es alarmante", señaló Mariam Dongyela Millah, subdirectora de comunicaciones de la agencia de desastres.

      La Agencia Meteorológica de Ghana instó a los habitantes a prepararse para más lluvias esta semana en Acra.

      Las inundaciones mortales son comunes en distintas partes de África, que figura entre las regiones más vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos pese a ser responsable tan solo de una pequeña fracción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según la Organización Meteorológica Mundial.

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