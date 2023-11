Suspenden al partido Semilla en Guatemala

Guatemala.- El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió el jueves al partido Semilla, del presidente electo Bernardo Arévalo, por orden de un juez.

La suspensión había sido dictada en julio minutos antes de que se conociera que Arévalo había pasado a la segunda vuelta presidencial pero no se aplicó porque la ley impide suspender a un partido mientras está en marcha el proceso electoral, que finalizó este martes.

Según indicó a The Associated Press el portavoz del tribunal electoral, Luis Gerardo Ramírez, el Movimiento Semilla no podrá hacer asambleas o trámites administrativos. En tanto, se desconoce su implicancia en otras instituciones como el Congreso, que debe dar posesión a los diputados de ese partido.

Ramírez dijo que el partido podría apelar ante el TSE la decisión del registrador, pero la suspensión se hizo por orden de un juez por lo que la solicitud debería ser a un órgano judicial.

Arévalo ha denunciado que hay un grupo de funcionarios de la administración de justicia, incluida la Corte Suprema, y encabezados por la fiscal general, Consuelo Porras, que con el apoyo de empresarios y políticos buscan evitar que tome posesión al cargo de presidente en enero.