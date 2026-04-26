Susto en cena de la Casa Blanca

Washington, DC.- El presidente de EU, Donald Trump resultó ileso y otros altos dirigentes estadounidenses fueron evacuados el sábado por la noche de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada. De momento no parece haber heridos y un funcionario policial afirmó que una persona abrió fuego.

Las autoridades informaron que el incidente ocurrió fuera del salón de baile donde se encontraban Trump y otros distinguidos invitados. El evento fue cancelado y será reprogramado.

"Lo haremos de nuevo", dijo Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Poco después, el personal comenzó a desmontar los arreglos de las mesas y el atril presidencial.

El Servicio Secreto y otras autoridades irrumpieron en el salón de banquetes del Washington Hilton cuando cientos de invitados se escondían debajo de las mesas. Jadeos audibles resonaron por el salón de baile cuando los invitados se dieron cuenta de que algo estaba ocurriendo. Cientos de periodistas se pusieron al teléfono para transmitir información.

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"¡Hágase a un lado, señor!", gritó alguien. Otros gritaban que se agacharan. Desde una esquina, comenzó un cántico de "God Bless America" cuando Trump era escoltado fuera del escenario. Cayó brevemente —al parecer tropezó— y fue ayudado a levantarse por agentes del Servicio Secreto.

Un funcionario policial confirmó que había un tirador. Un agente policial recibió un disparo en el chaleco antibalas, pero se espera que esté bien, dijo otro agente policial a The Associated Press.

Algunos entre la multitud informaron haber escuchado lo que creían que fueron de cinco a ocho disparos. El salón de banquetes —donde cientos de periodistas destacados, celebridades y dirigentes nacionales esperaban las declaraciones de Trump— fue evacuado de inmediato. Miembros de la Guardia Nacional tomaron posición dentro del edificio cuando se permitía a la gente salir, pero no volver a ingresar. La seguridad exterior también era extremadamente estricta.

Entre los asistentes se encontraban Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio, y muchos otros dirigentes del gobierno de Trump.

Fuera del hotel, miembros de la Guardia Nacional y otras autoridades inundaron el área y helicópteros sobrevolaban en círculos.