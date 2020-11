Tailandeses llenan las calles

Bangkok, Tailandia.- El movimiento estudiantil de Tailandia volvió a organizar este domingo una protesta masiva en el centro de Bangkok, en la que se recogieron peticiones dirigidas al rey Vajiralongkorn, en un nuevo gesto de desafío a la monarquía, ante el que la policía reaccionó desplegando efectivos antidisturbios y cañones de agua.

Miles de manifestantes se congregaron en el Monumento a la Democracia, en el centro histórico de la capital tailandesa, e instalaron varios buzones en los que animaron a los ciudadanos a introducir sus quejas y peticiones al monarca, tras lo cual marcharon hacia la Oficina de la Casa Real con la intención de entregarlas.

La protesta, organizada a través de las redes sociales por el Movimiento del Pueblo y la plataforma Free Youth, se desarrolló en un principio de manera pacífica, a pesar de que había inquietud ante la posibilidad de enfrentamientos con un pequeño grupo de monárquicos que se congregó en las inmediaciones.

Sin embargo, la Policía desplegó a numerosos agentes antidisturbios y barreras para proteger la Oficina de la Casa Real y, cuando los manifestantes llegaron para entregar las peticiones, se produjeron algunos enfrentamientos y las fuerzas de seguridad emplearon cañones de agua para dispersar la concentración.

"No importa si la gente quiere al rey o no, él los debe querer a todos por igual. Si el rey puede hablar con la gente que le quiere, también debe hablar con los que no lo hacen", señala la misiva firmada el Movimiento del Pueblo.