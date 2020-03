Tailandia se vuelve en contra de su rey por el Covid-19

Hablar mal o actuar en contra del rey de Tailandia y sus mascotas recibe un castigo que se paga hasta con 35 años de cárcel, pero eso no ha sido impedimento para que cientos de tailandeses se fueran contra su monarca en redes sociales.

En época del coronavirus, el rey Maha Vajiralongkorn fue duramente criticado por su pueblo mientras otras monarquías trabajan arduamente a favor de sus naciones.

El excéntrico rey de Tailandia, a quien debe venerarse como una deidad mágica o religiosa, fue objeto de quejas por más de un millón de personas, quienes aprovecharon la libertad de las redes sociales para convertir el hashtag #paraquénecesitamosunrey en trending topic. De acuerdo al diario español "El País", uno de los que impulsaron este movimiento fue Somsak Jeamteerasakul, exprofesor de Historia en la Universidad de Thammasat y quien vive en Francia como refugiado. Él siempre se ha manifestado en contra del sistema monárquico de su país.

Y es que mientras el pueblo y el sistema médico lucha contra la pandemia y los contagios por el Covid-19, el monarca donó 100 aparatos médicos y muestra su empatía a través de Twitter. Sin embargo, eso no es todo lo que ha provocado la molestia en Tailandia, sino su estilo de vida.

Apenas se convirtió en rey, Rama X (como también se nombra) cambió las leyes de su país para poder tener una concubina oficial, a quien presentó con fotografías y algunos nombramientos reales, pero luego la desapareció tras dos meses de haberla metido al palacio.

El rey Vajiralongkorn, reporta "El País", es el soberano más rico del mundo y gusta de pasar el tiempo en su mansión de Baviera, además de pasear en bicicleta en las áreas más verdes de Suiza. "Muchos internautas denuncian que la primera autoridad tailandesa no ha alterado sus planes turísticos pese a la crisis sanitaria que atraviesa el país, aunque este extremo no ha podido ser confirmado", señala la publicación.

De acuerdo con reportes, Tailandia es el segundo país más afectado del sudeste asiático. El gobierno ya decretó estado de emergencia para el próximo mes, pues sus casos pasaron de 106 a 934 infectados.