Tamaulipas pide a Texas solicitar a sus ciudadanos que eviten viajes no esenciales a México

Homologar la aplicación de pruebas rápidas de coronavirus y evitar los viajes no esenciales de Estados Unidos hacia México propuso, a las autoridades de Texas, el gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca.

El mandatario estatal declaró la emergencia sanitaria en Tamaulipas, cuando presidió la sesión del Comité Estatal pala Salud.

El planteamiento a las autoridades texanas fue expuesto durante la video conferencia que tuvieron los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, para implementar medidas y coordinar acciones preventivas para atender y contener la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Los mandatarios Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Miguel Riquelme Solís, de Coahuila, y Javier Corral Jurado, de Chihuahua, participaron en la videoconferencia binacional con autoridades del estado de Texas.

El gobernador García Cabeza de Vaca dijo que les planteó que "debemos asegurarnos de que los repatriados o deportados los tengamos en horas hábiles. Es necesaria mayor comunicación para garantizar que quienes regresan a México puedan ser revisados y confirmar que no vengan contagiados para evitar la propagación del virus".

También, les comento que se debe fortalecer el comercio, pero se debe tener más restricciones con los viajes no esenciales de turistas y visitantes.

Explicó que por parte de Texas participaron los Congresistas Henry Cuellar y Kent Hance; el consejero de Seguridad y Comercio Fronterizo, Nelson Balido; así como representantes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), de la Embajada de los Estados Unidos en México.

Así como del Departamento de Seguridad Interna; de la Oficina Global de Salud y Servicios Humanos; y de la Fuerza de Tarea Conjunta Oeste.

Antes, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presidió la sesión del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, donde se declaró emergencia sanitaria en el estado y anunció medidas para prevenir la propagación del Covid-19 en la entidad.

Y puso en marcha en Ciudad Victoria el Centro de Mando Covid-19, que funcionará como un centro de coordinación para monitorear los avances de la pandemia y su incidencia en cada municipio, así como dar seguimiento puntual y eficaz a toda persona contagiada por este virus.