Terremoto de 5.8 grados muy lejos de la costa de Japón desata las alarmas

Un terremoto de 5,8 grados de magnitud en la escala abierta de Richter registrado muy lejos de la costa de Japón desató las alarmas en Tokio y forzó una breve interrupción en el metro, aunque no pudo sentirse en la capital nipona.



El movimiento sísmico se registró a las 9.36 hora local (00.36 GMT) en una zona del Pacífico situada a unos 500 kilómetros al sureste de Tokio, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.



Aunque no se sintió en Tokio ni hubo riesgos de tsunami, saltaron las sonoras alarmas en los teléfonos móviles, por lo menos en Tokio, alertando del incipiente terremoto.



La alarma derivó en la interrupción en al menos dos líneas del servicio del metro suburbano de Tokio, según pudo comprobar Efe, pero el tráfico se reanudó poco después una vez se confirmó que no había tenido efectos en la capital.



En los últimos siete días Japón ha registrado más de treinta movimientos sísmicos con magnitudes superiores a 1,9, el más fuerte de ellos el anotado este jueves.