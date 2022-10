The Onion defiende parodia ante la Corte Suprema

The Onion tiene cosas bastante serias que decir en defensa de la parodia.

El sitio satírico de internet, que a veces logra que la gente crea en el absurdo, presentó un documento ante la Suprema Corte en apoyo a un hombre que fue arrestado y enjuiciado por burlarse de la policía en redes sociales.

"Como unos de los principales parodiadores del mundo, los escritores de The Onion tienen interés en evitar que las autoridades políticas encarcelen a los humoristas", escribieron los abogados de The Onion en el documento presentado el lunes. "Este informe es presentado bajo el interés de al menos mitigar su futuro castigo".

El documento no tiene un tono completamente serio, y califica a las autoridades judiciales federales de "brutos latinos totales.".

The Onion también dijo que emplea a unas 350.000 personas, es leído por 4,3 billones de personas y "se ha convertido en la organización más poderosa e influyente de la historia humana".

El caso ante la Corte Suprema involucra a Anthony Novak, quien fue arrestado después de burlarse de la policía de Parma, Ohio, en publicaciones en Facebook.

Las publicaciones fueron hechas en 12 horas e incluían un anuncio de supuestas vacantes de la policía en la que "se recomendaba fuertemente a las minorías que no solicitaran". Otra publicación promovía un evento falso en el que los abusadores sexuales de menores podrían ser "retirados del registro de delincuentes sexuales y ser aceptados como policías honorarios".

Tras ser absuelto de cargos penales, el hombre demandó a la policía por violar sus derechos constitucionales. Pero una corte federal de apelación dictó que los policías tenían "inmunidad calificada", y desestimó la demanda.

Un asunto en cuestión es si la gente pudo haber creído razonablemente que lo que vieron en la página de Novak era real.

Pero The Onion dijo que Novak no estaba obligado a publicar un aviso. "Dicho de manera simple, para que la parodia funcione tiene que imitar plausiblemente al original", dijo The Onion, al señalar su propia tendencia a imitar "el tono seco de una nota de Associated Press".

Más de una ocasión la gente ha publicado las afirmaciones de The Onion como reales, incluyendo cuando reportó en 2012 que el líder norcoreano Kim Jong-un era el hombre más sexy del planeta.

El documento concluye con un llamado para que la corte escuche el caso.

"La petición para avocamiento debería ser autorizada, los derechos de las personas reivindicados, y varios errores históricos remediados. The Onion dará la bienvenida a cualquiera de los tres, especialmente el primero", escribieron los abogados del sitio.