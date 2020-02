Thunberg se suma a la protesta estudiantil "Fridays for future" de Hamburgo a dos días de las elecciones

La activista sueca Greta Thunberg se sumó este viernes a la protesta estudiantil "Fridays for future" de Hamburgo, donde decenas de miles de personas exigieron una mayor acción contra la crisis climática a dos días de las elecciones regionales en esta ciudad-estado alemana.



La joven encabezó una protesta masiva que paralizó el centro de la ciudad alemana durante horas con una pancarta principal que decía "Salvad el clima, salvad Hamburgo".



La manifestación, con carácter festivo y sin incidentes, alcanzó los 20.000 participantes, según la Policía de Hamburgo, una cifra que los organizadores elevaron hasta los 60.000.



La iniciativa exigió el cierre de las centrales térmicas en Alemania y la salida de los vehículos del centro de las ciudades.



En la manifestación se guardó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del atentado ultraderechista de este miércoles en Hanau (centro del país), en el que murieron diez personas.



Hamburgo celebra este domingo elecciones regionales. El Partido Socialdemócrata (SPD) parte como favorito y Los Verdes podrían acabar en segunda posición, por delante de los conservadores, según las últimas encuestas.



La activista alemana Luisa Neubauer, rostro visible en el país del movimiento medioambientalista juvenil, aseguró en declaraciones a la televisión "ntv" que "Fridays for Future" no respalda a ningún partido pero quiere que la crisis climática esté presente en la campaña.