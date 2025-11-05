Tifón Kalmaegi deja 114 muertos y desaparecidos en Filipinas

MANILA, Filipinas (AP) — Las autoridades filipinas dijeron el jueves que el número de muertos por las inundaciones y la devastación causada por el tifón Kalmaegi en la región central del país ha aumentado a por lo menos 114, mientras que otras 127 personas se reportan como desaparecidas, muchas de ellas en la provincia de Cebú.

Kalmaegi azotó Cebú el martes, provocando inundaciones repentinas y causando que un río y otros cuerpos de agua se desbordaran, dijo Bernardo Rafaelito Alejandro IV, subadministrador de la Oficina de Defensa Civil .

Kalmaegi se alejaba de la provincia occidental de Palawan hacia el mar de China Meridional antes del mediodía del miércoles y se dirigía hacia Vietnam, según los meteorólogos.

Entre los muertos se encontraban seis personas que fallecieron cuando un helicóptero de la fuerza aérea filipina se estrelló en la provincia sureña de Agusan del Sur el martes. La tripulación se dirigía a proporcionar ayuda humanitaria a las provincias golpeadas por Kalmaegi, dijo el ejército. No se dio a conocer la causa del accidente.

Cebú, la provincia más afectada por la tormenta

Funcionarios provinciales dijeron que Kalmaegi provocó inundaciones repentinas que sumergieron comunidades residenciales, obligando a los habitantes a subir a sus techos a la espera de ser rescatados mientras las aguas subían, dijeron las autoridades.

Al menos 71 personas murieron en Cebú, principalmente por ahogamiento; 65 más fueron reportadas como desaparecidas y 69 resultaron heridas, dijo la Oficina de Defensa Civil.

Agregó que otras 62 personas fueron reportadas como desaparecidas en la provincia central de Negros Occidental, que se encuentra cerca de Cebú.

"Hicimos todo lo posible por el tifón, pero, ya sabes, realmente hay algunas cosas inesperadas como las inundaciones repentinas", dijo la gobernadora de Cebú, Pamela Baricuatro, a The Associated Press por teléfono.

Caloy Ramírez, un rescatista voluntario, dijo que la inundación masiva provocada por el tifón convirtió el martes una comunidad residencial de lujo junto al río en una escena irreconocible con vehículos volcados y casas dañadas.

Los residentes dijeron que el agua sumergió los primeros pisos de sus casas en solo unos minutos, obligándolos a subir a los pisos superiores o a los techos en pánico.

"Siempre esperamos lo peor y lo que vi ayer fue lo peor", comentó Ramírez a The AP. Describió cómo los rostros de los residentes desesperados se iluminaban cuando se daban cuenta de que estaban siendo rescatados.

Filipinas es azotada por alrededor de 20 tifones y tormentas cada año. El país también es frecuentemente golpeado por terremotos y tiene más de una docena de volcanes activos, lo que lo convierte en uno de los países más propensos a desastres naturales.

Ahora Vietnam se preparaba para más lluvias intensas a medida que Kalmaegi se acerca.

Los barcos pesqueros regresaron a la costa mientras las autoridades locales preparaban planes de evacuación, refugios y almacenaban alimentos, informó la prensa estatal.