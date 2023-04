Tirador de banco en Louisville transmitió en vivo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- El tirador que abrió fuego en un banco en el centro de Louisville, Kentucky, transmitió en vivo durante el tiroteo, informó la jefa interina de la policía metropolitana de la ciudad, Jacquelyn Gwinn-Villaroel.

El hombre fue identificado como Connor Sturgeon, empleado del Banco Old National de 23 años. Llevaba un rifle de asalto tipo AR-15.

Sturgeon murió en el enfrentamiento con la policía. Sin embargo, logró disparar a 13 personas, entre ellas dos oficiales. Cuatro personas perdieron la vida. Uno de los oficiales recibió un disparo en la cabeza y se encuentra en estado "crítico, pero estable", tras ser sometido a cirugía. De los 13 heridos, tres fueron dados de alta y otros tres tienen lesiones que no ponen en riesgo sus vidas.

El agente en estado crítico se graduó apenas hace 10 días de la academia de policía.

Gwinn-Villaroel señaló que Sturgeon transmitió en vivo el tiroteo en su cuenta de Instagram, que ya fue bajada. La transmisión seguía en marcha cuando los oficiales se acercaron a revisar el cuerpo.

Tirador tenía tendencias suicidas

De acuerdo con algunos medios, el hombre le había comentado a un amigo que tenía tendencias suicidas y que "dispararía al banco". Antes de ser borrada, usuarios postearon imágenes de la cuenta de Instagram de Sturgeon, con mensajes como: "No escucharán palabras ni protestas. A ver si escuchan esto".

También posteó memes con leyendas como "Monday vibes. Podría quemar todo este lugar".

Otro era un GIF de Kylo Ren, personaje de Star Wars, diciendo: "Sé lo que tengo que hacer pero no sé si tengo la fuerza para hacerlo".

Algunos empleados del banco sobrevivieron gracias a que se refugiaron en la bóveda.