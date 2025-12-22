logo pulso
Tirotean un bar en Sudáfrica

Nueve personas murieron y otras 10 resultaron heridas tras el ataque armado en Bekkersdal

Por AP

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Tirotean un bar en Sudáfrica

Bekkersdal, Sudáfrica.- Nueve personas murieron y al menos otras 10 resultaron heridas después de que un grupo de hombres armados abrió fuego en un pub de Sudáfrica la madrugada del domingo, según informaron las autoridades.

El incidente ocurrió poco antes de la 1 de la mañana en el municipio de Bekkersdal, que se encuentra a 46 kilómetros (28 millas) al oeste de Johannesburgo. Es el segundo tiroteo masivo que ocurre en Sudáfrica en tres semanas.

Aproximadamente 12 sospechosos desconocidos en un minibús blanco y un sedán plateado abrieron fuego contra los clientes de la taberna KwaNoxolo, en la sección Tambo de Bekkersdal, y continuaron disparando al azar mientras huían de la escena, según la policía.

"Algunas víctimas recibieron disparos al azar en las calles por hombres armados desconocidos", dijo la policía.

El general de división Fred Kekana, comisionado provincial interino de Gauteng, dijo a The Associated Press en la escena que los hombres armados, algunos de los cuales llevaban pasamontañas, tenían un rifle AK-47 y varias pistolas 9 milímetros.

La policía no divulgó información sobre las víctimas, pero la portavoz de la policía, la brigadier Brenda Muridili, confirmó que un conductor de una app de transporte estaba entre los que quedaron atrapados en el fuego cruzado. Dijo que el conductor acababa de dejar a un cliente.

"Fue baleado y asesinado", dijo a The Associated Press.

Se desconoce el motivo del tiroteo. La agencia de Investigaciones de Crímenes Graves y Violentos de Gauteng inició una búsqueda de sospechosos en colaboración con la Unidad de Rastreo de Detección de Crímenes.

En los últimos años, se han producido varios tiroteos masivos en bares —a veces llamados shebeens o tabernas en Sudáfrica—, incluyendo un tiroteo masivo con varios tiradores en un bar sin licencia cerca de la capital sudafricana que dejó al menos 12 personas muertas y 13 heridas a principios de este mes. Otras 16 personas murieron en el municipio de Soweto en Johannesburgo en 2022. El mismo día, cuatro personas fueron asesinadas en un tiroteo masivo en un bar en otra provincia.

El segundo partido político más grande de Sudáfrica, la Alianza Democrática, pidió una fuerza especial para investigar los dos recientes tiroteos en la provincia.

Rodeada de pozos de minas abandonados, Bekkersdal es conocida por las operaciones mineras ilícitas, que han llevado a serios problemas sociales, incluyendo la violencia de pandillas y la proliferación de armas de fuego ilegales.

