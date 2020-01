Tiroteo en partido de basquetbol en escuela estadounidense

Dos personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego en un partido de basquetbol en una escuela secundaria el sábado por la noche.

Un oficial de Dallas ISD y un joven de 18 años fueron llevados a hospitales por sus heridas, indicó un portavoz de la policía de Dallas. El agente fue rozado por un fragmento de bala, y se espera que esté bien, dijo el vocero de Dallas ISD, Robyn Harris.

La policía señaló inicialmente que el joven de 18 años estaba en estado crítico, pero el domingo la policía dijo que había sido transportado al hospital en estado grave. Las autoridades no dieron a conocer el nombre de ninguna de las víctimas.

Harris dijo que un altercado físico provocó los disparos durante un partido de baloncesto entre las escuelas secundarias South Oak Cliff y Kimball. Ella dijo que no se habían realizado arrestos y que la policía no tenía sospechosos. "Realmente necesitamos la ayuda de la comunidad para resolver esto", dijo Harris. "Porque, de nuevo, hay violencia sin sentido que debe detenerse".

La policía de Dallas lanzó dos imágenes el domingo por la mañana de tres personas de interés en el caso, solicitando que cualquiera que tuviera información sobre sus identidades se pusiera en contacto con la policía.